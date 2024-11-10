新聞眼／夫妻為選舉冷戰 愛讓他們擁抱彼此、學習溝通

「我喜歡看著她的眼睛和她的微笑，為什麼我會想失去這些？」——馬特‧茲克。(美聯社)

「我喜歡看著她的眼睛和她的微笑，為什麼我會想失去這些？」 ——馬特‧茲克(Matt Dzik) 「我為馬特擔心，因為我相信聖經是真理，而馬特對此持懷疑態度，我想知道我陷入什麼困境。」 ——萊斯莉·茲克(Lesley Dzik)

是愛情克服了政治分歧？有效的溝通更重要。(美聯社)

夫妻為選舉議題冷戰，但也可透過不同觀點維繫感情。

茲克夫婦開車時爭論墮胎議題；她建議停車，轉移話題並冷靜下來，他們原本為表達自己的觀點而不停做出各種手勢的手。(美聯社)

伊利諾州香檳市的萊斯莉和馬特．茲克夫婦(Lesley and Matt Dzik)，某天開車行經74號州際公路，爭論墮胎 議題；萊斯莉驚覺，她對丈夫講話的聲音愈來愈大。

她建議停車，轉移話題並冷靜下來，他們原本為表達自己的觀點而不停做出各種手勢的手，現在相互握著，並告訴對方「我愛你」。

這是許多夫妻在婚姻生活中爭吵的縮影，爭吵內容包括金錢、子女教養，而其中最難的莫過於複雜的政治議題。

茲克夫婦有時會因討論政治議題爭執過於激烈，而冷戰數日不跟對方說話。(美聯社)

萊斯莉(左)幫助丈夫馬特在教會成員做翻修工作。(美聯社)

56歲的萊斯莉是共和黨人，而68歲的馬特是民主黨 人；萊斯莉反對墮胎，馬特則認為女性應有選擇權；新冠肺炎疫情期間，萊斯莉拒絕接種疫苗 ，而馬特打了疫苗。

兩人開始約會的2020年大選期間，萊斯莉看到男友家草坪上的民主黨標誌，就懷疑兩人的愛情路是否走得下去，但他們都希望未來的生活能有彼此。

萊斯莉閱讀相關書籍解決問題，最終找到非營利組織「更勇敢的天使」(Braver Angels)，那是前總統川普2016年當選後，一名治療師創辦的組織，旨在消除政治極化，弭平政治鴻溝。

萊斯莉說：「這樣有紅有藍的組織賦予我希望，我感到很安全且不孤單。」

馬特(右)會送妻子萊斯莉去伊利諾大學圖書館上班。(美聯社)

萊斯莉看著馬特閱讀聖經，她覺得像「勇敢天使」這樣有紅有藍的組織賦予她希望，感到很安全且不孤單。(美聯社)

萊斯莉與馬特在許多方面是理想的一對，他們互相扶持，他會開車送她去工作的伊利諾大學圖書館，兩人為了看免費表演而在同一間劇院當志工；萊斯莉是虔誠的基督徒，軍人退伍的馬特從小皈依天主教，但他現在認為精神層面的寄託多於宗教性質；兩人會定期上教堂，祈禱時相互擁抱。

但是茲克夫婦的政治差異在總統大選前似乎愈來愈嚴重，有時他們會因爭執過於激烈，而冷戰數日不跟對方說話。

茲克夫妻家中的冰箱上貼著圖表和印有他們名字的衣夾，「我可以給你一個擁抱嗎？」「我愛你，我十分鐘後回來」；。是他們表達感情的方式。(美聯社)

冰箱上掛著治療師給他們的建議：「『我可以給你一個擁抱嗎？』如果不行，就說『我愛你，我十分鐘後回來』」。

「勇敢天使」組織在羅德島的圖書館裡舉辦「去極化」的講座，不同政治派別的與會者，雖觀點不同，但學習溝通並了解彼此的立場。(美聯社)

「勇敢天使」舉辦線上研討會，讓大家學會談話的技巧。一條規則說，說話是為了理解，而不是為了獲勝而說話。(美聯社)

在「更勇敢的天使」工作坊中，他們學到維持政治談話客氣有禮的技巧，其中一條規則是：說話是為了理解，而非為了獲勝。

「我為馬特擔心，因為我相信聖經是真理，而馬特對此持懷疑態度，我想知道我陷入什麼困境。」——萊斯莉·茲克。(美聯社)

前院懸掛美國國旗，是茲克夫婦後來找到的共識。照片前面的男子是馬特．茲克。(美聯社)

茲克夫婦後來找到共識，例如在前院懸掛美國國旗。萊斯莉說：「我們有同樣的心。對我而言，國旗比院子裡的任何標誌都更鼓舞人，且更持久。」馬特也說， 國旗是超越所有政治差異的象徵。