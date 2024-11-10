新聞眼／深呼吸、冥想…別再理會 你該放下選舉焦慮

心理健康公司Headspace的冥想老師，在客廳裡冥想後喝茶。(美聯社)

深深吸一口氣，慢慢的吐出；再多做幾次，可讓你遠離因選舉帶來的不安情緒。

南加州冥想專家阿卡斯塔建議，透過練習呼吸減輕壓力。(美聯社)

大選之前，許多民眾焦慮不安。選舉結束了，焦慮不但沒解除，反而更加深。在家庭和職場中，家人同事或朋友甚至因為政治立場不同，發生口角或冷戰。專家建議民眾透過呼吸、冥想等各種方式放鬆心情，面對這場激烈的選舉及選後的爭議。

根據美聯社報導，民調 顯示約有四分之三成年國人認為，總統大選攸關國家民主未來發展，加上選情緊繃，許多人猶如身處悶燒鍋備感壓力。

南加州 冥想專家蘿西．阿卡斯塔(Rosie Acosta)表示，專注呼吸有助於重新掌控情緒自主權，建議透過練習呼吸減輕壓力：「透過練習，控制自己呼吸方式，活在當下，不再理會選舉結果。」

親友聚會聊點別的

其實早在2016大選，兩黨政治對立戰火就延燒到家庭聚會，原本一家團圓的歡樂場合變成口水戰，阿科斯塔建議親友聚會，應把注意力放在共識而非分歧，換言之「現在不討論這個、讓我們談談別的事」。

兩黨政治對立戰火會延燒到家庭聚會，原本一家團圓的歡樂場合易變成口水戰。(美聯社)

在餐桌上別談政治

俄勒岡州長老教會牧師歐布萊恩(Cynthia O'Brien)擅長以溝通來表達不同意見，她也建議親友不要在餐桌進行政治性對話，而是選擇一對一聊天：「我們不是要化解分歧，我們要傳授技能，要以負責、愛心與關懷方式展現差異。」

布萊恩對與不同意識形態的人共處一室並不陌生，教會裡有保守派和進步派的教友。「我們並不是試圖彌合分歧，我們在教授及傳達技能，以負責任、愛心和關懷的方式來呈現和接受差異。」她說。

閱讀也是一種自己冷靜的方式。(美聯社) 閱讀也是一種自己冷靜的方式。(美聯社)

別靠喝酒鎮定神經

羅格斯新澤西醫學院(Rutgers New Jersey Medical School)精神病學系主任萊沃尼斯(Petros Levounis)坦承許多人都有焦慮症狀，建議大家應該維持充足睡眠，養成良好飲食與規律運動習慣，並且切勿靠喝酒來鎮定神經：「喝酒長遠來看更容易引起焦慮，而且不是數月或數年，而是大量飲酒後數小時，焦慮就會大增。」

還有東灣加州州立大學(California State University, East Bay)諮詢服務主任奧爾森洪(Shauna Olson Hong)坦承，校內有許多學生因為今年大選情緒受到波及：「感覺自己無法控制即將發生的事，這種感覺很糟，確實會加劇焦慮。」

因此心理健康 公司Headspace與前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)聯手發起全國無黨派活動「When We all Vote」，為有需要的民眾免費協助，緩解焦慮情緒，Headspace總裁伊凡斯(Christine Evans)表示：「無論政治立場或觀點，無論你是誰，只要有需要，都應該獲得心理健康援助。」

「我們的民主要求我們透過對話解決分歧，而不僅僅是互相吼叫，」布萊恩牧師提醒大家。