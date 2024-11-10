料理功夫／果香湯品2款

荔枝排骨湯

曾經在進入某華資超市 時聽聞一位女士對另一人提到「水果入湯」，路人甲的我當下靈感突然叩門，於是先走入水果部門物色，未久即發現剛上市的荔枝和龍眼，當下便決定嘗試以這兩樣水果分別燉一鍋排骨湯和雞湯。如我所料，荔枝和龍眼的多汁甘甜讓湯頭芳香可口，加上少量的其他材料，發揮了預期的相乘效果，兩款湯品味道提升不少，芬芳討喜。

荔枝排骨湯

材料：

排骨1.6磅、水8杯、小型竹筍2塊、米酒2大匙、胡蘿蔔160公克、荔枝18顆、鹽適量、蔥1根。

作法：

1.先備一鍋水，水涼時即放入排骨，開火煮至血渣浮出，再撈出沖淨切塊；鍋子洗淨倒入水，開大火煮滾；趁著水滾前將竹筍切塊；胡蘿蔔削皮切塊；荔枝去殼再去籽；蔥切段，備用。

2.水煮滾放入汆燙乾淨的排骨，隨下竹筍並淋入米酒，二次煮滾時轉小火。

3.待排骨半軟爛時放入胡蘿蔔，續煮20分鐘。

4. 加入荔枝煮至荔枝釋出香氣，加鹽調味，熄火，撒入蔥段。

成功寶典：

1.豬肉各部位血水污垢多，腥味也較重，汆燙部分是水涼時即下鍋，直至血渣和多餘油脂浮出，才撈出洗淨，如此豬肉不僅美味，燉出的湯也清澈不混濁。

2.若無法購得新鮮的荔枝和龍眼，不妨改用罐頭產品，唯罐頭產品甜度高，以水稍微沖洗去除多餘的糖分再入鍋。

3.鹽勿過早加入，否則要將肉煮至軟爛會更費時。

枸杞龍眼雞湯

枸杞龍眼雞湯

材料：

雞全腿3支、水7杯、米酒2大匙、薑3片、龍眼35顆、枸杞2大匙、鹽適量。

作法：

1.備一鍋水煮沸，趁著水煮沸前將雞全腿去皮、剁塊，再將雞腿肉入沸水稍微汆燙至外層轉白即撈出沖淨，與水、米酒和薑片放入慢燉鍋，蓋上鍋蓋，設為低溫 模式慢燉7小時；龍眼去殼去籽；枸杞稍微泡水後沖洗一下，備用。

2.慢燉鍋燉煮的最後2、3小時加入龍眼與枸杞，最後加鹽調味，關閉開關。

成功寶典：

1.雞肉營養價值高，汆燙部分是水煮沸才入鍋，方能瞬間鎖住蛋白質和肉汁，口感也較滑嫩。

2.龍眼肉和枸杞於最後2、3小時才入鍋，這個時間長度足以讓龍眼及枸杞的香氣釋出，且品相與口感處於最佳狀態。





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