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料理功夫／排毒養生餐

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五味麵輪
五味麵輪

「本草綱目」記載，白蘿蔔能夠排除體內長久以來堆積的毒素，是各式蔬菜中的強者，清熱解毒效果顯著，可以提升人體免疫力。而芥藍菜可以加速體內排除致癌物質，含有豐富的鈣質與維生素，能夠強健骨骼，預防心血管疾病。綠豆芽維生素C含量高，可以有效清除亞硝酸鹽致癌物質，含有大量的水分和膳食纖維，有助於腸道健康，對抗便祕

五味麵輪

材料：

白蘿蔔、胡蘿蔔、海帶、鷹嘴豆、筍乾、麵輪、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、五香粉、蘋果醋、紅糖、醬油。

做法：

1.白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；海帶洗淨，以冷水浸泡三分鐘，剪成小段後繼續浸泡四小時；鷹嘴豆洗淨後以冷水浸泡六小時，瀝乾水分後先用電鍋蒸熟；筍乾洗淨後冷水浸泡六小時；麵輪以熱開水浸泡半小時，瀝乾水分，切小塊備用。

2.湯鍋煮滾水，放入筍乾煮5分鐘，撈起後瀝乾水分備用。

3.將所有食材瀝乾水分，與調味料一起放入電鍋，等開關跳起再等15分鐘後即可上菜。

芥藍什錦炒飯

芥藍什錦炒飯
芥藍什錦炒飯

材料：芥藍菜、胡蘿蔔、牛蒡、豆乾、白米、水。

調味料：橄欖油、麻油、薑黃、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

1.白米加入薑黃與適當的水，用電鍋煮成薑黃飯。

2.芥藍菜洗淨，分開莖、葉兩部分，除去莖部老皮並切小塊；胡蘿蔔、牛蒡、豆乾都切小丁塊備用。

3.炒鍋倒入橄欖油，鍋熱後放入胡蘿蔔、牛蒡、芥藍菜莖稍做翻炒。

4.兩分鐘後，加入芥藍菜葉、豆乾，以麻油、黑胡椒、鹽調味，拌炒均勻直到菜餚入味。

5.薑黃飯以麻油、醬油調味，充分攪拌，最後倒入炒鍋中，把所有食材翻炒均勻即成。

彩椒蒲公英炒豆芽

彩椒蒲公英炒豆芽
彩椒蒲公英炒豆芽

材料：彩椒、蒲公英、綠豆芽、豆腐、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

1.彩椒、蒲公英、綠豆芽與豆腐切小丁塊備用。

2.炒鍋放入橄欖油、彩椒、蒲公英、水，稍做攪拌並蓋上鍋蓋。

3.兩分鐘後加入綠豆芽、豆腐，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，待入味即可熄火盛起。


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