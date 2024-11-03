老實說／大選在即 Medicare川賀政見比一比

川普及賀錦麗在Medicare及社安金的計畫不約而同都將焦點放在擴及長照居家服務。(美聯社)

總統大選在即，同時2025年的Medicare(65歲以上長者適用)及Marketplace(即俗稱的歐巴馬保險，通常是自雇者、失業、提前退休者及來美就學者投保)，都到了開放期，可以重新選擇明年的計畫。

因為Medicare 是美國最大的醫療保險 計畫，涵蓋的人數最廣，Marketplace部分補助因受到不同州的預算影響，所以我不在此次討論中；比較川普 及賀錦麗在Medicare及社安金 的計畫，兩人不約而同都將焦點放在Medicare擴及長照居家服務。

目前的Medicare服務十分受限，必須住院三天後才能轉入長照機構。

前20天，可以獲得給付；21至100天，每天自付204美元；超過100天後，全部自費。估計一個月要1萬5000元至1萬8000元，所以很多人無法負擔。

過往美國政府鼓吹民眾自己買私人的長照險，私人長照險給付範廣較大，六大生活能力如洗澡、穿衣、進食、如廁、移動、上下床，有兩個自己無法執行，就可以獲得保險給付；而且保險公司是定額給付，不需要客戶蒐集收據，給付的金額可以不用列入所得報稅；所以如果年長者因為身體虛弱而無法自行外出採買食物及料理，就可以獲得給付，而目前Medicare是規定要有鼻胃管、呼吸器及導尿管等需要護理人員看護者才能符合給付。

川普的政策

長期照護：希望提供長期照護擴及至居家照護，同時提供照護者tax credit，但是這個稅務好處是否可以退稅或跟需繳的稅互相抵扣？目前沒有相關訊息。

社安金：有些學者估計，如果川普持續TCJA法案(該減稅法案只到到2025)，可能社安金會六年內破產，但也有人認為如果能夠振興經濟，民眾收入增加，稅收也跟著受益；他的支持者有人提出縮減社安金的福利或延長至70歲才能開始領(目前提領年齡是67歲)，但未見川普本入的論點。

不過川普多次在公開場合提到要去除社安金列入所得稅的看法。目前社安金並非全部不用列入所得(見下表)，所以川普提案要去除社安金所得稅申報。

醫療支出：調降Medicaid Part B保費，新年度2025保費達每月每人185元，等於每月增加11元。

賀錦麗的政策：

長期照護：由於賀錦麗的母親癌症過世，她曾經經歷過照護者的經驗及罹癌家屬的過程，而目前的Medicare的長照範圍很受限，她覺得病人的尊嚴未受到尊重，她希望能夠將Medicare 擴及到居家服務。

社安金：根據過去她2019年的言論，曾希望將社安稅提到收入25萬元，當年計算基準是13萬2000元，目前的社安稅是以收入16萬8000元為計算上限，以稅率社安稅6.2%及Medicare 1.45%來計算，受薪者將增加一年6273元的FICA稅，雇主及自雇者是雙倍，則是增加1萬2546元。

醫療支出：大多延續拜登計畫。希望可以減少Medicare藥費Part D的上限，目前是2000元，同時規畫減少處方藥的費用。

(作者有美國醫療保險執照、現為華盛頓州保險審議委員會委員）