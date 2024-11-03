老實說／紅藍卡醫保明年有變革 設自付上限

俗稱「紅藍卡 」的聯邦醫療保險 (Medicare)明年將有變革。

設自付處方藥上限

每年自付的處方藥開支上限為2000元，適用於獨立的紅藍卡D部分(stand-alone Medicare Part D)以及紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage plans)。

「這是聯邦醫療保險計畫史上，第一次針對個人自付費用設置上限。如此重大的變革代表，挑選適合自身健康與財務狀況的新計畫很重要。」

2000元上限包括涵蓋藥品的自付款(copayment)、共同保險(coinsurance)、自付額(deductible)，但不適用於保費、計畫外的藥物或是B部分(Part B)的藥物，例如在診所打針。

2025年開始，D部分的自付額為590元，且需負擔藥物的自付款，直到自付費用達2000元。這個上限預期能幫助很多人。到今年4月1日為止，超過170萬人買藥已達2000元自付費用，到年底肯定會有更多人超過此金額。

擴大家庭看護計畫

今年啟動針對失智症病患及其看護的計畫，明年將擴大四倍，服務更多有需要的患者及其家屬。該計畫全名為「改善失智症體驗指南」(Guiding an Improved Dementia Experience，簡稱GUIDE)，該計畫提供24小時熱線、引導尋求醫療資源的服務、社區輔助、看護培訓，以及每年最高2500元的居家、夜間或成人日間看護服務。

病患及其看護通常不會有自付款，提供相關服務的機構從原先的96個增至294個。