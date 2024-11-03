移民專頁／等待I-765期間工作 是非法的

讀者問：

我申請了EB-1A第一優先，但I-485被拒，理由是因為沒有工作許可卡超過了180天。不過，我沒有工作許可卡時，也沒有去工作。我該如何證明我沒有非法工作？

答：

你的問題是，你的I-485是否因沒有合法身分超過180天或非法工作超過180天而被拒絕。你是否擁有合法身分，只要查看你的身分文件就可以清楚地了解，而未經授權的就業 問題則不然。為此，事實是很重要的。I-485申請中對你過去五年的工作情況有何說明？你是否知道，即使在提交I-485調整身分申請後，你也只能在獲得特定授權的情況下工作？提交I-485本身並不給予工作授權。

在這種情況下，許多人會與I-485一起提交I-765就業授權申請，並等到獲得批准後才能工作。在I-765申請等待期間工作是非法的，除非當事人有其他就業理由。你是否已有移民 面談？是否向美國移民局官員承認你非法工作？如果你在閱讀上述內容後認為該決定不正確，你可以在判決後30天內提出動議，要求重新審理並重新考慮該判決，並提交你沒有非法工作的任何證據，包括你自己的宣誓書，來自你的雇主宣誓書（如果你有的話）以及你所有工資單的副本，表明你在有爭議的時間內沒有工作。