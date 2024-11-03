我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

移民專頁／等待I-765期間工作 是非法的

李亞倫律師主答

讀者問：

我申請了EB-1A第一優先，但I-485被拒，理由是因為沒有工作許可卡超過了180天。不過，我沒有工作許可卡時，也沒有去工作。我該如何證明我沒有非法工作？

答：

你的問題是，你的I-485是否因沒有合法身分超過180天或非法工作超過180天而被拒絕。你是否擁有合法身分，只要查看你的身分文件就可以清楚地了解，而未經授權的就業問題則不然。為此，事實是很重要的。I-485申請中對你過去五年的工作情況有何說明？你是否知道，即使在提交I-485調整身分申請後，你也只能在獲得特定授權的情況下工作？提交I-485本身並不給予工作授權。

在這種情況下，許多人會與I-485一起提交I-765就業授權申請，並等到獲得批准後才能工作。在I-765申請等待期間工作是非法的，除非當事人有其他就業理由。你是否已有移民面談？是否向美國移民局官員承認你非法工作？如果你在閱讀上述內容後認為該決定不正確，你可以在判決後30天內提出動議，要求重新審理並重新考慮該判決，並提交你沒有非法工作的任何證據，包括你自己的宣誓書，來自你的雇主宣誓書（如果你有的話）以及你所有工資單的副本，表明你在有爭議的時間內沒有工作。

就業 移民

上一則

移民專頁／勞工證等逾365天 可申請H-1B延期

下一則

移民專頁／移民局錯發綠卡 建議由律師出面

延伸閱讀

選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選
川普若當選後大規模遣返無證客 估計要花近千億元

川普若當選後大規模遣返無證客 估計要花近千億元
捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬
紐約市移工維權指南：如遇雇主侵權可延期遞解

紐約市移工維權指南：如遇雇主侵權可延期遞解

熱門新聞

雅虎財經網站推薦8種理財方式，讓個人財務更健康。(美聯社)

理財百科／8種聰明理財法 讓1000元也能增值

2024-10-27 02:16
萬聖節前，亞利桑納一處街角矗立著一個12呎高的萬聖節骷髏人。(美聯社)

封面故事／小心鬼來了 萬聖節起源

2024-10-27 02:30
示意圖。(美聯社)

封面故事／房子鬧鬼嗎？買方問 就得答

2024-10-27 13:40
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

養生／覆盆子、藍莓、黑莓… 冷凍莓果 有助降三酸甘油脂

2024-10-27 02:07
有許多賺錢的方法是透過網路即可完成。圖為示意圖。(取材自unsplash/@jeremybishop)

理財百科／想不花錢就能賺外快 試試這個7網站

2024-10-27 02:16
萬聖節支出主要集中裝飾品和服裝等。(圖／123RF)

封面故事／歡度萬聖節 什麼最花錢？

2024-10-27 11:00

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果