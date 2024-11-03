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封面故事／加州今年有10項公投案 編號依內容而定

編譯陳盈霖
今年11月大選加州有10項提案，交由選民投票。（取材自州務卿Youtube）
今年11月大選加州有10項提案，交由選民投票。（取材自州務卿Youtube）

NBC 4電視台報導，今年11月大選，加州將有十項提案交付選民投票決定，從第2號提案(Prop 2)到第36號提案(Prop 36)。至於這些提案如何被列入選票與獲得提案號碼，則有相關規定。

提案可透過兩種方式納入選票。首先是加州立法機關向選民提出一項擬議的法律。第二種是透過請願，任何人可提出提案，但需收集54萬6651個有效簽名才有資格列入選票，若是憲法修正案(Constitutional amendment)則需87萬4641個簽名。

在選擇提案編號上，則是從1號開始，十年內遞增。每隔10年提案編號會重新從1號開始。

特定提案會根據它何時符合進入選票的條件而被賦予一個編號。它們可能按照符合條件的順序出現在選票上，具體順序可能會根據該提案的內容有所不同。債券(bonds)提案會首先出現，接著是憲法修正案，然後是倡議措施(initiative measures)，最後是公投(referenda)。

加州州議會可選擇放棄這種順序安排。根據州務卿(California Secretary of State)辦公室，這也是為什麼在第6號提案和第32號提案之間會有編號空缺的原因。

加州 投票 債券

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