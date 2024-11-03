封面故事／川普、賀錦麗競逐總統 麥當勞變戰場

川普日前在賓州費城麥當勞，脫下西裝外套，穿上黑底黃條紋圍裙炸薯條。(美聯社)

「川當勞叔叔…I'm lovin' it？」美國總統大選日漸接近，共和黨候選人川普 再出奇招——10月20日川普在費城郊區的一間麥當勞 圍上圍裙、開始當炸薯條的「店員」。川普到麥當勞服務的這一舉動，是回擊對手賀錦麗 陣營多番表示賀錦麗學生時期曾在麥當勞打工，用以強調她的中產階級背景、對照川普富豪階級出身；川普陣營則是質疑沒有賀錦麗曾在麥當勞工作的證據、質疑她在說謊。川普向來不吝表達他對速食的熱愛，而他在麥當勞「打工」時，也表示自己一直想在麥當勞工作，而選擇賓州的麥當勞，為的則是強調關鍵搖擺州賓州的「人民很重要，就業也很重要」。

★川普出奇招 搖擺州造勢

川普在賓州進行造勢之旅，10月20日他的其中一站是造訪位於首府費城郊區巴克斯郡(Bucks County)的一家麥當勞，在麥當勞裡面，他脫下西裝、穿上黑黃相間的圍裙，炸起了薯條，再從得來速窗口為「客人」提供薯條。

因為川普的到來，這家麥當勞暫停營業，川普供應薯條的顧客，是他的支持者；川普在麥當勞學習如何炸薯條、如何避免被炸油燙傷、如何加鹽和如何把薯條裝到紅色紙盒裡。等到他為顧客裝薯條時，川普表示自己要給「大份的」，接著將薯條遞給「客人」時，他也強調這是他自己炸的薯條，並且由他請客。

川普到麥當勞「打工」的主要目的，是以此回擊對手賀錦麗——賀錦麗團隊數度在造勢活動中提及賀錦麗曾經在麥當勞打工，這一點與數百萬美國人的人生經驗相合，賀錦麗以此強調她的中產階級背景，拉近與美國公眾的距離，並與出身富豪家庭的川普形成對比。例如民主黨德州眾議員克羅克特(Jasmine Crockett)就這樣形容：「一個候選人在麥當勞工作，而另一個則是含著金湯匙出生的。」而賀錦麗副手華茲(Tim Walz )則說：「你能想像川普在麥當勞工作的情景嗎？」

美國兩黨候選人跑選舉行程時各有偏好的餐廳。圖為賀錦麗(前排中)與搭檔華茲(後排中)今年8月去鳳凰城一家墨西哥餐廳用餐。(美聯社)

★麥當勞打工 賀經歷遭疑

依據賀錦麗團隊的說法，她在1983年就讀霍華德大學時，曾在暑假期間於加州阿拉米達郡(Alameda)的一家麥當勞打工，負責收銀、炸薯條和操作冰淇淋機。除了2024大選期間之外，賀錦麗在2019年爭取民主黨提名參選總統時，也曾提過這段麥當勞經歷。當時她前往拉斯維加斯的麥當勞員工抗爭現場聲援，該場抗爭意在爭取將聯邦基本工資從時薪7.25元提高到15元(到2024年，聯邦基本時薪仍是7.25元)。賀錦麗表示，自己在麥當勞炸薯條、做冰淇淋。

不過川普團隊質疑賀錦麗的麥當勞經歷是撒謊，指出除了賀錦麗自己的說法之外，沒有其他證據能證明賀錦麗在麥當勞工作過。而賀錦麗的說法也沒有更多詳細資訊，例如她在麥當勞工作了多長時間。賀錦麗團隊沒有讓她的家人出來受訪證實麥當勞打工經歷，而麥當勞也不對外回應此事。川普就咬定賀錦麗說謊——在2024年大選和過去他經歷過的選戰中，川普早已多次設法將他遇到的對手都指為騙子。

美國共和黨總統候選人川普日前在賓州造勢，並於當地一間麥當勞得來速接待選民。(美聯社)

★川普轟說謊 賀友人反駁

不過《紐約時報》採訪到一位賀錦麗高中時期認識的友人卡根(Wanda Kagan)，卡根表示賀錦麗母親還在世的時候(賀錦麗母親在2009年過世)，曾經跟自己聊起過賀錦麗的麥當勞暑期打工經驗。

美國保守派媒體跟隨川普質疑賀錦麗沒有在麥當勞打工過，例如《華盛頓自由燈塔》(The Washington Free Beacon)找出賀錦麗1987年向阿拉米達郡地方檢察官辦公室申請暑期職位時的履歷，上面列出她曾在前參議員辦公室實習、在聯邦貿易委員會公共事務辦公室當學生助理、在律師事務所做文書工作等，但沒有提到曾在麥當勞打工，以此佐證賀錦麗撒謊。

不過，常理來看，申請檢察官辦公室的職務時似乎也沒有必要列入無關的麥當勞打工經驗。《華盛頓自由燈塔》另外舉出的「佐證」還包括，賀錦麗的自傳和回憶錄都沒有提及麥當勞打工。

不過，川普陣營也沒能拿出證明賀錦麗沒有在麥當勞工作過的證據。賀錦麗所說的麥當勞打工已經是41年前的事，無論對哪一方來說，要找到相關的文件直接佐證此事有無，顯然都有一定的困難。

原先賀錦麗陣營並不多加回應川普對麥當勞經歷的質疑，川普10月20日便衝著賀錦麗，特地到麥當勞「打工」，他還表示自己在麥當勞工作的經驗已經超過賀錦麗。賀錦麗團隊發言人對川普此舉表示，「他所知道的就是撒謊，他無法理解暑假打工是什麼感覺，因為他自己的經驗是拿到幾百萬元的資金，結果搞砸」。

賀錦麗團隊還指出，川普造訪麥當勞實則掩蓋他反對提高聯邦最低工資這點。

川普本人在攻擊賀錦麗之餘，似乎真的相當享受他的麥當勞之行，他說：「我喜歡這份工作，我在這裡玩得很開心。」川普也向該間麥當勞加盟店主表示，「我正在找工作…我一直都想到麥當勞工作，可是從來沒做過。我現在跟某個說她在麥當勞工作過的人競選，但是她完全在撒謊」。

在學習炸薯條時，川普讚許薯條新鮮、製作過程衛生。不過，他被提問是否認為應該提高聯邦最低工資時，他迴避問題，只說：「這些人工作很努力。」

其實在大選角力之外，川普長期以來都不吝於表達他對速食的熱愛，他在2016年時川普就稱讚過麥當勞的產品品質控管，2019年川普總統任內時，他也曾用速食在白宮宴請全美大學美式足球總冠軍隊——克萊門森大學老虎隊(Clemson Tigers)。

川普熱愛速食，尤其是麥當勞。圖為川普在2019年總統任內，在白宮用速食款待大學美式足球冠軍隊伍。(路透)

★搶攻賓州票 勝者得天下

當時因國會卡關政府年度預算審議，結果導致政府運作停擺、白宮的餐飲人員放起了無薪假，川普就出了奇招，一方面指責民主黨拒絕協商，另一方面擺出了「速食宴」——國宴廳擺滿了大麥克、麥香魚、華堡、溫蒂漢堡和Arby's漢堡，加上雞塊、薯條與達美樂披薩。川普當時說：「身為正港美國人，一定愛吃這些偉大的美國食物！」

在2017年川普出訪日本時，因為他對漢堡的熱愛早已全球知名，時任日本首相安倍晉三還特地招待他吃特選的美牛漢堡，讓川普非常高興。

川普之子小川普(Donald John Trump Jr.)日前在《Fox News》受訪時，也和父親同一論調，抱怨媒體沒有追問賀錦麗究竟在哪家麥當勞工作，並表示他認為父親比賀錦麗更了解麥當勞菜單。

川普日前在麥當勞當一日員工，在社群媒體引起廣泛迴響，但麥當勞也趕緊澄清，指公司並未邀請川普，麥當勞對政治保持中立。(美聯社)

值得一提的是，川普「打工」的麥當勞所在的賓州，是美國總統大選的關鍵搖擺州，有「得賓州者得天下」的說法；賓州位於五大湖區的鐵鏽帶，有多達19張選舉人票，選民結構多元因而近似全美縮影。在2016年時，川普在賓州擊敗對手喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)成為勝選關鍵；2020年時則在賓州敗給拜登，也輸掉了大選。兩位候選人都積極搶攻賓州選票，川普團隊對於他為何選擇造訪賓州的麥當勞，回應指稱：「賓州的人民很重要，就業也很重要，而這是被賀錦麗忽視的」。

而川普到麥當勞炸薯條的10月20日正好是賀錦麗60歲生日，川普得知此事之後，表達了生日祝福，並說：「也許我會送一些薯條給她。」