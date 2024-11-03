美國現象／獨特+平價 Trader Joe's成功吸睛

Trader Joe's商品以其獨特包裝吸引消費者。（Trader Joe's官網）

NBC電視台報導，Trader Joe's 包裝鮮豔、獨特的商品，往往是不少僑民返鄉送禮好選擇。耶魯大學 藝術史畢業的阿佛巴赫(Julie Averbach)在即將出版的新書「Trader Joe's的藝術」(The Art of Trader Joe's)中，分析這家連鎖店的品牌與形象。

過去四年，阿佛巴赫足跡踏遍全美20州、150多家Trader Joe's。她說，每家Trader Joe's都很獨特，藝術品非常個性化，反映當地社區特色，這對零售商 而言非常獨一無二。在接受CNBC Make It採訪時，她提及Trader Joe's建立忠實顧客群所做的三件事。

根據官方播客(podcast)，Trader Joe's銷售的商品，80%都是私有品牌。阿佛巴赫說，許多人印象中總認為私有品牌商品價格比品牌產品低，但Trader Joe's的私有品牌產品，是「負擔得起的奢侈品」，「包裝、藝術和設計，將這些私有品牌產品轉變為高品質且具吸引力商品」。

事實上，像Trader Joe's的黑巧克力花生醬杯(Dark Chocolate Peanut Butter Cups)、花生醬椒鹽捲餅(Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets)等，都是該連鎖店暢銷品。

儘管每家Trader Joe's都是獨一無二，但設計上也有些共通點。阿佛巴赫說，「當你走進商店時，首先會聞到入口處的鮮花香，進而聽到歡快的音樂聲，整體來說，店內充滿繽紛色彩與活力，許多商品還提供試吃，這些都幫助顧客創造快樂體驗。」

Trader Joe's知道如何讓顧客對他們產品感興趣。在店內，一盒巧克力餅不僅只是餅乾，相反的，它被宣傳為「令人驚嘆的多種口味」，且用獨特六角形盒子包裝，使餅乾看起來如同馬戲表演的主角，讓消費者想嘗試這款商品，或當禮物贈送親友。

阿佛巴赫說，Trader Joe's在「將商品包裝得非常新奇，使其特別適合送禮」這方面非常擅長。對一些相較陌生口味的食品，Trader Joe's不會將其放在國際食品區，而會將這些產品作為「應嘗試看看」的東西吸引消費者目光。