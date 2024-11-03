美國現象／競爭+失策 1元店業績慘澹

經過多年的拓展，一元店幾已遍及全美每個城鎮，但現在似乎遇到了阻礙。(路透)

經過多年的拓展，一元店幾已遍及全美每個城鎮，但現在似乎遇到了阻礙。每日郵報(Daily Mail)報導，Dollar Tree因獲利報告不如預期，股價稍早暴跌至九年來最低；美國最大的一元店Dollar General，業績同樣令人失望，導致股價疲軟。

兩家公司都將經營困境歸因於顧客對經濟前景的焦慮，表示在經歷多年通膨後，手頭拮据的美國人甚至連日常用品都縮減開支。但零售專家表示，供應鏈問題、業務失策、對老舊商店投資不足，以及來自大型賣場的競爭，也是造成一元店業績慘澹的原因。

隨著低收入 民眾減少消費，一元店的劣勢逐漸顯現。今年4月，99 Cents Only宣布關閉旗下所有371家分店，理由是高通膨與盜竊事件增加。全美擁有超過2萬家分店的Dollar General在最新財報中表示，較貧窮的美國人在月底就會把錢用光，代表他們不得不減少最基本的購物；該店主要客戶為年收入低於3.5萬元的家庭。

Dollar Tree則在中產階級較多的郊區開店，也表示其顧客在「充滿挑戰」的環境下節省開支；年收入超過12.5萬元的家庭已開始從「為想要而買」轉向 「為需要而買」，且不再像過去大肆採購派對用品、裝飾品。

不過，專家認為不能完全歸咎於經濟，這兩家公司在經營策略上也有失誤。

Dollar General前高階主管達亞瑞佐(David D'Arezzo)表示，Dollar General在試圖轉向可自由支配商品，亦即「非消耗品」上犯了錯誤。近年來，該連鎖店在貨架上增加了裝飾品與蠟燭等商品，而非專注於食品與清潔用品等核心「消耗品」。

Dollar Tree也正努力整合近十年前以超過80億元收購的Family Dollar，該店主要位於城市，飽受到犯罪與店鋪盜竊的困擾。Dollar Tree與Family Dollar在全美共有1萬6278家分店。

分析師表示，其他過去不打超低折扣戰的競爭對手也影響了一元店銷售，在物價經過多年瘋漲後，沃爾瑪 、目標百貨 與好市多也開始對許多生活必需品提供低價優惠；此外，拼多多等低價網購平台，也正蠶食一元店的市場。