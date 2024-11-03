大仁說財經／AI抓金融犯罪 1年追回10億元

聯邦政府善用AI，一年內追回10億美元詐欺款項。(路透)

聯邦政府利用人工智慧 (AI)打擊金融犯罪的努力，似乎正在獲得回報。

根據最新估計，機器學習AI幫助美國財政部 篩選大量數據，光是2024財年就追回價值10億美元的支票詐欺 案，這幾乎是財政部上個財政年度收回資金的三倍。

財政部資深官員米斯克爾(Renata Miskell)表示，「這種改變真的滿大的」、「利用數據提高了我們在詐欺檢測和預防方面的能力」。

財政部認為AI在2024財年幫助官員預防和追回價值超過40億美元的詐欺行為，比前年增加了六倍。

美國官員在2022年底悄悄開始使用人工智慧來偵查金融犯罪，並效仿許多銀行和信用卡公司已經採取的阻止壞人的做法。其目標是保護納稅人的錢免受詐欺。在新冠病毒疫情期間，隨著聯邦政府爭先恐後地向消費者和企業發放緊急援助，詐欺行為激增。

不過可以確定的是，財政部並沒有使用生成式AI。這種人工智慧透過生成圖像、製作歌詞和回答複雜問題來吸引OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini用戶，不過它有時仍然難以處理簡單的查詢。

相反地，詐欺檢測工作依賴機器學習，這是人工智慧的一種作法，擅長分析大量數據，並根據所學知識做出決策和預測。

人工智慧可以透過梳理幾乎無窮無盡的資料流並檢測微妙的模式，在打擊金融犯罪方面非常有幫助；所有這些都只需要人類花費的一小部分時間。專家表示，一旦訓練出複雜的人工智慧模型，它們就可以在短短幾毫秒內嗅出可疑交易。

米斯克爾表示，「騙子真的很擅長隱藏；他們一直試圖祕密地玩弄這個系統」、「人工智慧和利用數據可以幫助我們發現這些隱藏的模式和異常現象，並努力防止它們」，這對財政部來說尤其重要，因為財政部即使不是最大的支付者，也是全球最大的支付者之一。

財政部每年向1億人發放約14億筆款項，價值近7兆美元。負責發送的款項從社會安全和醫療補助付款到聯邦工作人員工資、退稅和紓困支票的所有款項。

這種關鍵作用使財政部成為詐欺者尋求從納稅人那裡竊取資金的主要目標。

去年，國稅局宣布已採用人工智慧，透過檢查對沖基金、律師事務所和其他機構的大筆複雜回報來檢測稅務詐欺行為。

根據Juniper Research估計，到2028年時，線上支付詐欺金額預計將超過3620億美元。然而，其中一些詐欺行為是卻由人工智慧本身加劇的。

在今年稍早發生的一起惡名昭彰的案件中，香港警方表示，一名金融工作人員被一段深度造假影片欺騙，向詐騙者支付了2500萬美元。

美國官員對人工智慧為金融體系帶來新的危險表示擔憂；財政部長葉倫(Janet Yellen)於6月時警告銀行業者，金融領域的人工智慧會帶來「重大風險」。以她為首的最高監管機構去年底將人工智慧歸類為金融體系的「新興脆弱性」。

米斯克爾強調，雖然人工智慧系統會標記可疑交易，但「人才是最後的決策者」，聯邦機構最終負責確認某件事是否構成詐欺。

財政部利用人工智慧打擊金融犯罪才剛開始。米斯克爾表示，財政部正在探索如何採用領先於銀行和信用卡公司正在使用的詐欺檢測方法，但拒絕透露細節，以避免「向不良行為者通風報信」。