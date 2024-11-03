周日動動腦／哪位美國總統每日睡眠時間長達11小時？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.美國總統詹森的家鄉有一棵著名老柳樹，據傳是從誰的墓地上摘來的柳條培育來的？
2.電話發明人貝爾曾經幫過哪一位遇刺的美國總統，想幫他找到卡在體內的子彈？
3.哪一位美國總統以每日睡眠時間總和長達11小時而聞名？
4.佛地魔殺死哈利波特的父母那天，正巧是什麼節日？
5.蘇東坡送給丁公默一首詩：「堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團。」其中尖團是指什麼？
6.紐約市的哪一幢大樓雖在市內只是第三高，卻是全世界最高的磚造建築物？
7.巴黎艾菲爾鐵塔於1889年完工前遭到多方反對與譏諷，起初一度被人叫做什麼？
8.有一種藥食兩用的菌菇在成熟後會爆開，孢子以煙霧狀噴出散播。這種菇叫做什麼？
9.「不是花中偏愛菊，此花開盡更無花。」此乃何人詠菊的詩句？
10.1954年有三人在台灣創立發行《創世紀》詩刊，號稱詩壇鐵三角。三詩人何名？
答案：1.拿破崙 2.加菲爾德 3.柯立芝 4.萬聖節 5.螃蟹 6.克萊斯勒大樓 7.三百米塔 8.馬勃 9.元稹 10.張默、洛夫、瘂弦
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