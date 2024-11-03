星座／雙子座快樂使者 天秤座完美一周
2024年11月3日至11月9日星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★★☆
感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★★
這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。
幸運色彩：古銅青
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。
幸運色彩：森林綠
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★☆☆☆☆
瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
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