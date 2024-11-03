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星座／雙子座快樂使者 天秤座完美一周

科技紫微網

2024年11月3日至11月9日星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：古銅青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：森林綠

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

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