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養生／遠離失智 多吃藍莓、堅果、雞蛋3護腦食物

沈能元
降低罹患失智症風險，營養師建議可多吃雞蛋，堅果還有助於維持心臟健康。（本報資料照片）
降低罹患失智症風險，營養師建議可多吃雞蛋，堅果還有助於維持心臟健康。（本報資料照片）

在現代的高齡社會，許多年長者罹患失智症，不妨從飲食著手，預防失智症。營養師建議，可多吃藍莓、堅果、雞蛋三大預防失智「護腦食物」，以降低罹患失智症風險。

多吃藍莓有助延緩失智發生的風險。（本報資料照片）
多吃藍莓有助延緩失智發生的風險。（本報資料照片）

台灣大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟說，藍莓為紫色，含有大量花青素，具抗氧化、抗發炎作用，可以維護神經、血管，有助遠離或延緩失智發生的風險。藍莓屬於水果，一般人每天可以攝取兩至四份水果，每份攝取量約為一個飯碗八分滿，吃藍莓仍須搭配吃其他水果。

堅果富含維生素B群、亞麻油酸及鉀、鎂、鋅等礦物質。賴思吟說，堅果油脂為不飽和脂肪酸Omega3，能促進腦部細胞的抗氧化作用，同時保護心血管，建議攝取量一天約為十顆，或一匙免洗湯匙的分量。

另雞蛋蛋黃富含卵磷脂，為腦部所需的營養成分，是神經傳導物質乙醯膽鹼的製造原料，可以代謝血管內不好的油脂，增加血管的通透性、血液流速，可以降低失智風險。

賴思吟說，許多人擔心吃太多蛋，攝取過多膽固醇不利健康，其實經研究證實，吃雞蛋與體內膽固醇增加並無直接關係，以健康民眾來說，一天可吃一至兩顆雞蛋，對於已有心血管疾病、高血脂等患者，還是需要注意攝取量，一天一顆即可。

降低罹患失智症風險，營養師建議可多吃雞蛋。（本報資料照片）
降低罹患失智症風險，營養師建議可多吃雞蛋。（本報資料照片）

雞蛋 腫瘤 心血管疾病

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