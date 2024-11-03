養生／營養補充品受歡迎 營養師揭3大迷思

綜合維他命。（本報資料照片）

相信不少人都有這種經驗：站在藥局 擺滿了營養補充品的架子前面，看得眼花撩亂，不知道該買哪一款？

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )數據，過半美國成年人有在服用的膳食補充劑(dietary supplement)，每年花費總數高達十億元。在美國最受歡迎的營養補充品，是吃一顆就夠的神奇綜合維他命，緊跟其後的則是維生素D；但這其中又有多少補充品是真正必要的？又是否有可能會過量呢？

「新聞周刊」(Newsweek)為此特別諮商了營養治療師維利霍恩(Erin Vilijoen)，揭穿三種常見的營養補充品的迷思。

1.維生素D不會過量

「維生素D可以盡量攝取的想法是個迷思，」維利霍恩指出，「維生素D可以幫助身體吸收鈣和磷，並調節像是情緒和免疫系統等體內其他功能…但服用過量會導致體內鈣積聚。」

建議成人維生素D攝取量，每天不超過4000 IU(或100微克)，兒童每天不超過2000 IU(50微克)。

2.每個人都該吃綜合維他命

維利霍恩說：「雖然綜合維他命可在提供無法透過飲食獲得的維生素和礦物質上，非常有益，但在選擇營養補充品時，需要考慮的因素很多。」

而且，目前針對綜合維他命的含量沒有一個標準，因此每個產品和品牌的營養成分都不同，且可能與你正在服用的其他補充品或藥物，相互作用。

3.很難從飲食中獲得足夠的鎂

鎂是我們體內第四豐富的礦物質，並在數百種代謝過程中扮演重要角色；根據發表於「營養素」(Nutrients)期刊的研究報告，多達六分之一的成年人被認為缺乏鎂。

補充鎂與降低血壓、改善睡眠、改善情緒和更好的血糖管理有關。然而，許多不同的食物來源中也含有豐富的鎂；綠葉蔬菜、堅果、豆類和全麥麵包中都富含鎂；當然，與許多其他營養補充品一樣，好東西也是會有攝取過量的問題。

維利霍恩說：「長期過量攝取鎂會導致，從腹瀉、嘔吐到腹部絞痛到心律不整等一系列問題。」

因此建議，鎂攝取量每天不應超過420毫克。

簡單來說，營養補充品的需求和服用，因人而異，且取決於包括飲食、遺傳和生活方式等一系列因素；若你想開始服用營養補充品，最好先與醫師討論一下。