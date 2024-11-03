料理功夫／超簡易法式吐司
市售吐司一大條常常吃不完，丟了怕浪費，放到冰箱冷凍保存，反而容易沾上異味變得更不討喜。其實只要動動手變花樣，簡單幾個步驟就能做出孩子們超喜歡的法式吐司，不論當早餐或下午茶、點心都很合適，另外食材也很簡單，只需要蛋和牛奶就能輕鬆上桌。
材料：
吐司、牛奶、雞蛋、奶油或植物油。
選用適量添加：
肉桂粉、香草精、糖粉、楓糖或蜂蜜、香蕉或任何喜歡的水果。
做法：
1.將雞蛋打入碗中，加入牛奶、砂糖、肉桂粉和香草精。
2.用打蛋器或筷子將所有材料攪拌均勻，也可將之過篩，直到形成順滑的蛋液。
3.吐司表面輕輕用刀劃方格，浸泡到蛋液中，確保兩面均勻沾滿，也可蓋好冷藏放隔夜，讓吐司充分吸收。
4.中火加熱煎鍋，加入奶油或植物油，等到油熱後放入吐司。
5.將吐司煎至兩面呈金黃色，每面大約煎2至3分鐘。
6.煎好後撒上糖粉、淋上蜂蜜或搭配水果享用。
小叮嚀：
1.使用厚片吐司口感較佳，冰過一夜的吐司不用擔心泡爛，煎過後口感柔軟。
2.兩片吐司大概會用到1杯約250cc的牛奶與1顆雞蛋，以此類推計算分量。
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