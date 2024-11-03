料理功夫／彩色米布丁

漸層感的米布丁

社區安排了米食研習課程，分享吃起來米香濃又天然的米布丁。這類的甜口米布丁，其實跟鹹味道的燉飯很類似，只是一個甜一個鹹的差別，之所以叫「布丁」是因為英文翻譯而來（rice pudding）。雖不含蛋，卻有著濃稠質感風味，素食者改成豆漿或是椰奶、南瓜泥皆可。自己做可以掌握食材的來源，沒有化學添加劑或是防腐劑等。

材料：

煮熟米飯300克（約4碗的量）、海藻糖50公克（二砂、冰糖、白砂糖皆可）、牛奶 1公升（純素者可用豆漿替代）、蔓越莓乾、南瓜籽、蜜紅豆、OREO奧利奧餅乾皆適量（任何果乾、堅果類都可）、甜菜根粉、南瓜粉、抹茶粉、巧克力粉適量。

做法：

1.把米飯用電鍋煮熟。

2.準備平底鍋，把煮熟米飯倒入，加入牛奶入鍋中，用中火熬煮大約10至15分鐘成濃稠狀，中途必須要不停攪拌，以免糊鍋底。

3.關火後加入海藻糖攪拌，使其融化。

4.接著分別加入植物粉，個別攪拌均勻。

5.分裝入容器中，放涼後，表面加蓋或是貼上保鮮膜後放入冰箱冷藏至少兩小時，冷藏約在1星期類要食用完畢。

6.食用時，表面即可撒上喜歡的蔓越莓乾、南瓜籽、蜜紅豆、OREO餅乾即可食用，可用自己的巧手做出不同變化。

小叮嚀：此次用上台灣花蓮芋香米，也可以用糯米、糙米或任何米皆可，只是糙米要熬煮得久一點，此次的分量約為16小杯，容器大小有差異。 米布丁可與蔓越莓乾、南瓜籽、蜜紅豆、OREO餅乾搭配出多種口味。





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