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娛樂／2024最性感男神將揭曉 「雷神」最看好他

文／陳韻涵
克里斯漢斯沃（右）與布萊恩泰瑞亨利（左）一起出席「變形金剛：源起」活動。（取材自IMDb）
克里斯漢斯沃（右）與布萊恩泰瑞亨利（左）一起出席「變形金剛：源起」活動。（取材自IMDb）

「眾生相雜誌」（People Magazine）2024年度最性感男人（Sexiest Man Alive）票選活動投票已結束，15個類別的年度「男神」將於11月12日揭曉。曾獲封眾生相年度最性感男人的「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）透露，他今年看好同樣飾演超級英雄角色的非裔影星布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）。

眾生相雜誌的年度最性感男人排行榜可追溯自1985年，該賽事共分15個類別，分別是最性感演員、音樂人、運動員、體育賽事夥伴（Supportive Partner in Sports）、工匠、電視主持人、播客（Podcast）主持人、廚師、商人、醫生、教師、作家、社群媒體明星、模特兒和新人。

41歲的漢斯沃早前與「變形金剛：源起」（Transformers One）配音搭檔布萊恩泰瑞亨利，以及喜劇演員基根-麥可凱伊（Keegan-Michael Key）出席紐約首映會時，接受「眾生相」雜誌記者訪問，透露他今年看好亨利會獲選年度最性感演員的頭銜。漢斯沃說：「布萊恩泰瑞亨利是世界上最帥的男人之一，我愛他。」

亨利曾在2021年漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）史詩超級英雄電影「永恆族」（Eternals）中飾演超級英雄「法斯托斯」（Phastos）。

9月上映的科幻動畫長片電影「變形金剛：源起」由喬許庫利（Josh Cooley）執導，該片的配音演員眾星雲集，除了前述三人之外，還找來「黑寡婦」（Black Widow）史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），以及變形金剛系列電影中，最早出現且極具代表性的女性角色「雅希」（Arcee）獻聲。

漢斯沃、亨利和凱伊在「變形金剛：源起」中，分別飾演「獵戶座（奧利安）派克斯／柯博文」（Orion Pax／Optimus Prime）、「D-16／密卡登」（D-16／Megatron），以及「B-127／大黃蜂」（B-127／Bumblebee）。

「變形金剛：源起」官網寫道，這部新電影演繹「變形金剛宇宙中最具代表性的角色派克斯和D-16，如何從稱兄道弟的戰友，變成不共戴天的敵人柯博文和密卡登」。

回顧當年嫩照 漢斯沃：發生什麼事？

漢斯沃曾於2014年獲封年度男神，而他被問到有什麼話要跟今年的「後輩」說時，僅簡單表示：「恭喜！」

10年過去，當漢斯沃再次看到他於31歲、2014年獲選的封面後，開玩笑說：「我當時怎麼了？」

漢斯沃表示，他當年對於自己獲封年度最性感演員感到「非常滑稽」（pretty funny），而他的妻子艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）也如此認為。

漢斯沃與大他7歲的西班牙名模艾莎巴塔奇於2010年結為連理，如今育有一對12歲的女兒印迪亞蘿絲（India Rose），以及現年10歲的雙胞胎兒子沙夏（Sasha）和崔斯坦（Tristan）。艾莎巴塔奇不只是花瓶，她曾4度參演驚險的飆車電影「玩命關頭」（Fast & Furious）第5到第8系列集數。

龍捲風暴」大熱門 連狗都被看好

今年的最性感男人候選人星光熠熠，除了眾人熟悉的面孔，還有不少明日之星，其中最受矚目的是新片邀約不斷的葛倫鮑威爾（Glen Powell）與澳洲的內斂高大帥雅各艾洛迪（Jacob Elordi）。

35歲的鮑威爾在2022年冒險動作電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）飾演自信滿滿的飛行員「劊子手」（Hangman），精湛演技讓他一舉成名。此外，隨著改編自英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）創作劇本「無事生非」（Much Ado About Nothing）的浪漫喜劇電影「愛愛愛上你」（Anyone but You）叫好叫座，讓鮑威爾成為好萊塢目前最炙手可熱的當紅炸子機。

鮑威爾今年的作品包括他參與演出的災難電影「龍捲風暴」（Twisters），還有他以監製身分製作的飛行紀錄片「藍天使」（The Blue Angels）。

有趣的是，不只鮑威爾入圍，他在「龍捲風暴」中的愛犬搭檔「小牛腩」（Brisket）也被26歲英國新生代女星黛西埃德加-瓊斯（Daisy Edgar-Jones）列入候選名單之列。

「龍捲風暴」男女主角葛倫鮑威爾（中）、黛西埃德加-瓊斯（右）帶著狗狗「小牛腩」（...
「龍捲風暴」男女主角葛倫鮑威爾（中）、黛西埃德加-瓊斯（右）帶著狗狗「小牛腩」（左）出席電影活動。（取材自IMDb）

黛西當時被問到，誰會獲選最性感男人時，不加思索的微笑答道：「小牛腩，葛倫鮑威爾的狗。」她解釋道：「我知道小牛腩不是人類，但牠是我見過的最性感的東西。牠很帥氣！」

有別於鮑威爾的硬漢形象，27歲的澳洲演員艾洛迪展現獨特的內斂浪漫魅力，他在校園喜劇影集「高校18禁」（Euphoria）中飾演反派角色賈各伯斯（Nate Jacobs）走紅，隨後在注重心理層面的驚悚電影「Saltburn」中，展現高超演技實力。

其他入圍的人選包括飾演漫威英雄「尚氣」（Shang-Chi）的加拿大籍演員劉思慕（Simu Liu）、曾參演「暮光之城」（Twilight）系列電影和「蝙蝠俠」（The Batman）的英國籍演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）、加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber），以及超級英雄最佳拍檔「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）加拿大籍演員萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），以及澳洲籍演員和歌手休傑克曼（Hugh Jackman）等。

加拿大華裔演員劉思慕被點名有機會奪得今年「眾生相雜誌」票選的年度最性感男人。（取...
加拿大華裔演員劉思慕被點名有機會奪得今年「眾生相雜誌」票選的年度最性感男人。（取材自IMDb）

「X檔案」64歲杜楚尼 感嘆自己成遺珠

在資深演員方面，64歲的大衛杜楚尼（David Duchovny）在今年的聖塔芭芭拉國際電影節（Santa Barbara International Film Festival）上感嘆，「我一直想成為年度最性感男人，我認為，我曾經排進前50名，但我從未（獲得那個最高榮譽），你們這群傢伙！」

杜楚尼最為人知曉的角色分別是在「X檔案」（The X-Files）中飾演聯邦調查局（FBI）探員福克斯穆德（Fox Mulder），以及在電視劇「加州靡情」（Californication）中飾演漢克穆迪（Hank Moody），大衛杜楚尼憑藉這兩個角色榮獲兩座金球獎（Golden Globe Awards）獎盃。

澳洲 加拿大 龍捲風

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