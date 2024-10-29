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人物／時振山捏麵攤登上主流媒體 洋徒弟十幾人

記者朱敏梓
時振山的館藏作品之一。(時振山提供)
時振山的館藏作品之一。(時振山提供)

時振山回憶，1996年他受到山東政府邀請，與其他幾十位藝術家一起組成代表團，前往西雅圖參加文化交流活動。1997年，他又受華盛頓州長邀請來到美國。

時振山說，那時參加文化交流活動時，外國人對這項技藝並不了解，他的展位前只有寥寥幾人。於是，他想出了一個對策，就是為他們製作人像麵塑，這讓美國人折服，他的展位前人氣爆棚，大排長龍，還登上了當時的主流媒體報紙。時振山說，那次活動的成功對他激勵頗多，由此感受到美國人對這項傳統技藝的濃厚興趣，也讓他萌發了在美國進行文化傳承的的念頭。

時振山一部分的麵塑作品。（記者朱敏梓／攝影）
時振山一部分的麵塑作品。（記者朱敏梓／攝影）

初到美國的時振山，心懷傳承文化的初衷，回憶那段時光，他說，「當時每天工作到半夜，回到家都快1點了，因為趕不上吃飯，還得了胃出血」，「但我從未想過放棄，傳承麵塑這項中國傳統文化是我的使命」。

時振山還收了十幾個「洋徒弟」，推動文化傳承。

在當地學校的教學活動中，時振山受到學生歡迎。（受訪者提供）
在當地學校的教學活動中，時振山受到學生歡迎。（受訪者提供）

時振山說，麵塑作品經久耐放，擺放六、七十年都不會壞，是一個家居裝飾的佳品，這是由於在麵粉中加入了防腐成分。麵塑採用揉、搓、剪、挑、壓、黏、貼等手法來造型，捏、塑成花鳥魚蟲、景物、人物等多種具體形象，時振山補充，麵塑最難的地方在於眼部細節，讓一個麵塑作品看起來傳神、栩栩如生，需要多年的鑽研和精通。

為了讓這項傳統文化在海外得到傳承，時振山在教學上投入了大量時間。2019年，他被聘為好萊塢電影學院的客座教授，為學生們傳授麵塑藝術；他的教學風格生動活潑，深受學生喜愛。時振山招收了十幾個「洋徒弟」，從零開始學習這項傳統文化。

時振山擅長塑造牡丹、關羽、財神、八仙過海等極具中華傳統特色的作品。

華盛頓州 西雅圖

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人物／從山東到洛杉磯 時振山傳承捏麵藝術

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