移民專頁／房客被禁入美 房東幫「遛」豪車

華人房客因身分問題出境後無法再入境美國，其瑪莎拉蒂豪車閒置數年，房東還要幫其定期「遛車」。（記者張宏／攝影）

華人房客因身分問題出境後無法再入境美國，其瑪莎拉蒂(Maserati)豪車閒置數年，房東 定期幫忙「遛車」。來自中國的小董(化名)2022年年初，想以離境重新入境的方式保持旅遊簽證有效，結果在墨西哥邊境被拒絕入境，理由是他在美國開公司超出旅遊簽證行為範疇。之後兩年半他一直支付著豪車貸款 ，房東還幫其「遛車」。

小董2020年在亞凱迪亞市租了一個房間，同時開了一家公司做汽車進出口的生意。在2022年2月因為旅遊簽證快到期，他想去墨西哥出境後再重新入境美國獲得有效旅遊簽證身分，但是在墨西哥邊境口岸，海關以他在美國開公司超出旅遊簽證行為範疇而拒絕讓他入境。但小董有加拿大的合法身分，因此返回加拿大找移民律師幫他打官司，希望能早日回到美國。

小董的華人房東Tina說，因為事出突然，小董的房間都沒有收拾，他留下的行李用具等只能交給房東保管。期間他找律師幫他打官司，但折騰一年後，法院判他五年內不得入境美國。因此，小董留下的車子需要房東定期「遛車」。

小董在2021年6月花四萬元貸款買了一輛二手的瑪莎拉蒂汽車，付了7000元首付，然後每月付700多元，小董不能入境後，依然不捨得放棄這輛車，期間一直支付貸款直到今年7月，Tina說，這輛車小董買來也就開了八個月，之後因為不能入境美國，車子不捨得賣就一直還著貸款。但是到今年7月，他沒錢支付汽車貸款，還欠1萬7000多元，這輛車隨時可能會被銀行拖走。車子需要保養，還要定期開出去遛一下，不然會沒電，所以她要定期開車。期間還換了電池，每年還要更新汽車牌照註冊。

Tina說，小董無法入境後，因為要打官司，覺得還有希望回來，就支付她一年房租，這期間她也沒將房子租給別人。小董還留有約1500元押金，這個錢就用來幫其郵寄貴重物品和車子保養等費用。為了幫他遛車，她會開著車子出去辦事，期間的油費和牌照更新費用都是她來支付。如今貸款止付了，車子可能被銀行拖走，她也可以終止遛車的義務。