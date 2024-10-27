封面故事／房子鬧鬼嗎？買方問 就得答

加州 「沙加緬度蜂報」報導，在加州買賣房地產 需完全透明。隨著萬聖節臨近，有關加州賣家和房地產經紀在出售房屋時，是否需要披露房產是否「鬧鬼」或出現「超自然事件」的議題再次引發注意。

Zillow在2023年10月的新聞稿中提到，加州法律在出售房屋時，並未直接提及賣屋時要披露與「超自然」活動相關事宜。然根據「加州民法」(California Civil Code)1710.2條，賣家有義務揭露在房屋銷售日期的前三年內，任何發生在屋內的死亡事件，若買家直接詢問，賣家需誠實告知有關房屋內發生所有死亡、鬧鬼或超自然活動。

死於愛滋 無須披露

加州房地產經紀人法(California Realtor law)有一個例外。根據加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)，若某人死於愛滋病毒(HIV)或愛滋病(AIDS )，則無須向買家透露該資訊。相關法律於1986年通過，保護賣家免於在買家詢問時披露有關此類死亡事件細節，防止汙名化和歧視 。

根據加州房地產經紀人協會，賣家需回答以下問題：死亡事件是否發生在房產內？死者是否屬於該房產住戶？死亡事件是否發生於過去三年內？儘管有些賣家可能會因「技術上」不符合上述標準，而不願透露死亡訊息，但最好的做法是向買家說出所知道的所有資訊，特別是在「死亡事件極具臭名，使房產蒙上汙名，從而可能影響房產價值或吸引力的情況下，如謀殺案等。」

刻意隱瞞 恐吃官司

前房地產經紀人Jeff Jurach表示，若賣家擔心買家會因為披露這些消息而取消交易，那麼他們更該擔心的事，是因隱瞞而遭起訴。