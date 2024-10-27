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封面故事／灣區2飯店 享「最鬧鬼」盛名

編譯組
Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa因其與超自然現象的聯繫而躋身全國 「最鬧鬼 」飯店之列。(取自谷歌地圖)
Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa因其與超自然現象的聯繫而躋身全國 「最鬧鬼 」飯店之列。(取自谷歌地圖)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據「美國歷史飯店」(Historic Hotels of America)的一份新名單，灣區擁有兩家全美最詭異的飯店。

該飯店集團上周宣布，位於柏克萊的Claremont Club & Spa和Fairmont Sonoma Mission Inn& Spa因其與超自然現象的聯繫而躋身全國「最鬧鬼」(most haunted)飯店之列。

在Fairmont Sonoma飯店，客人和員工都報告說看到了蘇諾瑪山谷(Sonoma Valley)早期定居者Victoria的幽靈。她在度假村慶祝了自己的婚禮和周年紀念，據說她會在大霧瀰漫的夜晚漫步在走廊上。

Fairmont Sonoma 先人漫步

據報導，在這家葡萄酒之鄉旅館裡，還有一位老者的身影在其中一間最古老的房間裡出沒。據說這間房間的歷史可以追溯到20世紀20年代。據飯店稱，遊客反映在這間房間裡遇到了超自然現象，傳說曾有一位客人在浴缸裡被嫉妒的情人斬首。

據飯店稱，「從那時起，就有客人報告說房間裡出現了超自然現象，包括燈光閃爍、無法解釋的噪音、朦朧的身影、流水聲等等」，飯店向客人承諾，「葡萄酒並不是旅館裡唯一的靈物」。

Claremont Club 幽靈電梯

同樣由Fairmont連鎖經營的Claremont Club & Spa也有自己的傳奇歷史。自1915年開業以來，就有客人反映這裡出現過幽靈電梯和陰森恐怖的聲音。度假村稱這是 「世代相傳的無數靈異故事」。

Claremont Club & Spa自1915年開業以來，就有客人反映這裡出...
Claremont Club & Spa自1915年開業以來，就有客人反映這裡出現過幽靈電梯和陰森恐怖的聲音。度假村稱這是 「世代相傳的無數靈異故事」。(取自維基共享資源)
Claremont Club & Spa在1915年開業時，周圍的建築很少。(取...
Claremont Club & Spa在1915年開業時，周圍的建築很少。(取自維基共享資源)

據飯店稱，那裡出現過一個六歲女孩的鬼魂，「所有遇到她的人都承認她很安詳，並稱她曾在夜間拜訪過他們，還輕輕地伸出手，好像在說『你好』」。

其他故事還包括飯店四樓一間特別鬧鬼的房間，客人和員工都說在那裡感覺到了「極端」的溫度變化。

飯店每年10月都會出售鬧鬼歷史導遊票，票價為40元。

灣區 舊金山 柏克萊

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