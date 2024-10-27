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封面故事／美版萬聖節 不給糖就搗蛋

編譯俞仲慈
萬聖節時，小朋友的裝扮和「不給糖就搗蛋」等活動，掀起歡樂氣氛。(圖／123RF)
萬聖節時，小朋友的裝扮和「不給糖就搗蛋」等活動，掀起歡樂氣氛。(圖／123RF)

19世紀中葉，每年萬聖節，社區居民分享亡者故事、算命、唱歌、跳舞等「遊戲派對」(play parties)慶祝活動已遍及全美，但全國性慶典尚未形成；直到19世紀下半葉，為逃離飢荒的數百萬愛爾蘭人移民美國，在全國興起萬聖節活動。

遵循歐洲習俗 漸成節慶

於是美國人也開始遵循歐洲習俗，在萬聖節盛裝打扮，挨家挨戶索取食物或金錢，確立「不給糖就搗蛋」的濫觴；同時年輕女性也相信萬聖節當天，可以用紗線、蘋果皮或鏡子魔術，占卜未來真命天子的名字或外貌，不過時至20世紀初期，萬聖節已拋開原本的迷信與宗教色彩。

1920年代和1930年代，萬聖節成為全美社區最重要的節慶，從遊行到派對等娛樂活動，不過此時，每逢萬聖節伴隨的破壞行動也成為各社區頭痛問題。

1950年代，經過地方人士全力宣導與限制，萬聖節變成最受年輕人歡迎的節慶，加上50年代正是嬰兒潮世代童年而且人數眾多，於是萬聖節慶祝活動從社區移至學校或家庭，以便讓更多人參加。

萬聖節時，大街小巷的南瓜燈裝飾及小朋友的裝，掀起歡樂融和恐怖的氣氛。(圖／123...
萬聖節時，大街小巷的南瓜燈裝飾及小朋友的裝，掀起歡樂融和恐怖的氣氛。(圖／123RF)

帶動消費熱潮 僅次聖誕

1920年至1950年間，有數百年歷史的「不給糖就搗蛋」蔚為風行，是各地社區相較花費便宜的慶祝活動，同時家長也可以透過給零食，預防鄰居小孩惡作劇，美國版萬聖節發展至今，國人每年為萬聖節消費約60億元，是僅次於聖誕節的第二大消費季節。

美國版萬聖節「不給糖就搗蛋」傳統可追溯到早期英國每年11月2日的「諸靈節」(All Souls' Day)紀念追思亡者、特別是已故信徒的遊行活動。

分發靈魂蛋糕 給予窮人

在節日當天，窮人乞討食物，民眾會提供所謂的「靈魂蛋糕」(soul cakes)糕點，以換取窮人承諾為家人祈禱，教會鼓勵民眾分發靈魂蛋糕，取代古代為漂泊的靈魂留下食物和美酒的做法，最終這種「靈魂出竅」的做法被孩童廣為採納，因此拜訪鄰里住家以獲得食物和金錢。 

萬聖節時，民眾會提供所謂的「靈魂蛋糕」(soul cakes)糕點，以紀念許多基...
萬聖節時，民眾會提供所謂的「靈魂蛋糕」(soul cakes)糕點，以紀念許多基督教傳統中的死者。中世紀期間，英國和愛爾蘭都有贈送靈魂蛋糕的傳統。(取自維基共享資源)

至於萬聖節變裝傳統與凱爾特人習俗有關，數百年前的歐洲，冬季氣候多變且令人恐懼，加上糧食不足，因此許多人對於冬季心生恐懼，於是在萬聖節當天，凱爾特人入夜後離家都會戴上面具，為了避免被鬼魂糾纏；同時為了保持住家安寧，也會在屋外放置食物以安撫鬼魂。

萬聖節原本就是凱爾特人的夏末情結，並勾起對已故親友的思念，為了善待亡者靈魂，凱爾特人在餐桌安排空位、家門口和路邊留下食物，並點燃蠟燭為已故親人照亮重返靈魂世界的道路。

抹上迷信色彩 加油添醋

如今現代的萬聖節，因為亡者鬼魂被加油添醋變成恐怖惡魔，也讓萬聖節習俗抹上濃厚的迷信色彩，例如很多人害怕在萬聖節遇見黑貓，擔心帶來厄運，就是因為中世紀歐洲人迷信女巫會變成黑貓，避免身分曝光；在萬聖節當天避免走在樓梯下，尤其萬聖節前後，還要注意盡量避免打破鏡子、踩到道路裂縫或撒鹽避邪。

現代的萬聖節，打扮成恐怖惡魔，讓萬聖節習俗抹上濃厚的迷信色彩。(圖／123RF)
現代的萬聖節，打扮成恐怖惡魔，讓萬聖節習俗抹上濃厚的迷信色彩。(圖／123RF)

節日看恐怖片 成為習俗

另一方面，隨著萬聖節成為全國性慶典，娛樂業順勢推出應景電影，由導演卡本特(John Carpenter)執導恐怖片「月光光新慌慌」(Halloween)，1978年上映以來，開啟萬聖節看恐怖片的習俗，2018年舊片重拍的「月光光新慌慌」甚至締造全球2億5300萬元票房佳績，成為其他恐怖電影的創作指標。

美國版萬聖節，南瓜裝飾和小朋友的裝扮，是少不了的。(圖／123RF)
美國版萬聖節，南瓜裝飾和小朋友的裝扮，是少不了的。(圖／123RF)

萬聖節 聖誕節 移民

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