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封面故事／裝飾太血腥 是想嚇死誰？

編譯盧炯燊
陽台上一位長髮無臉女子盪鞦千，有點趣味，但晚上乍看也有點嚇人。(記者康錦卿／攝影)
陽台上一位長髮無臉女子盪鞦千，有點趣味，但晚上乍看也有點嚇人。(記者康錦卿／攝影)

一年一度的萬聖節，是恐怖還是歡樂呢？

美國零售聯合會(National Retail Federation)的年度調查指出，民眾萬聖節購物的時間愈來愈早，47%受訪者早在10 月之前已開始採購，2014年這一比率為32%；不光時間愈來愈早，花錢採購裝飾也愈來愈豪爽，估計今年的裝飾總支出達到38億元，2005年為8億元。

無頭屍假血跡 嚇到小孩

這些裝飾品，主要離不開無頭屍體、殭屍機械動畫人偶、假血跡、甚至一個個謀殺場景，猛鬼出籠……不將人嚇得半死誓不甘休。這對小孩子來說是否太可怕嗎？

是的，這些幽靈裝飾如此恐怖及血腥，已經有人向當局投訴。

去年萬聖節，路易斯安納州一名男子，在自家庭院擺放撒旦拿著耶穌的頭，加上其他血淋淋的道具，遭人投訴後招來警察上門。紐約州格倫斯瀑布市(Glens Falls)的消防隊員接報到一間民宅救火，到場後才知道是嚇人的假火，因為鄰居誤以為地獄般的景像是發生了火災。德州藝術家史諾瓦克(Steven Novak)的年度萬聖節展覽，濺滿了鮮血與肢解的「身體部位」，觀眾於是報警……。

對於這些血腥場面，一位母親在TikTok上質疑是否有必要。

她說道，「我需要有人解釋，為何在萬聖節時會以這樣恐怖的方式來裝飾自己的家？尤其是當鄰居的孩子騎著自行車、在外面玩耍、開車經過這些房子時。」

暴力凶殘景象 遭到質疑

新澤西州執業心理治療師西利奧塔 (Claire Ciliotta) 也認同，孩子們在萬聖節這天，會在不明就裡的情況下，看到極其暴力、凶殘的景象。

晚上看見這位身穿血衣的僵屍，孩子看了難免懼怕。(記者康錦卿／攝影)
晚上看見這位身穿血衣的僵屍，孩子看了難免懼怕。(記者康錦卿／攝影)

他認為，五歲以下的孩子平常日子根本不會看到暴力、殘暴和死亡；孩子們不會要求看這些東西，只不過是家長想看，所以帶著孩子一起去看。對成年人來說有趣的事情，對孩子來說可能會很可怕。

心理學家指出，孩子年齡愈小，愈會莫名害怕。孩子愈年幼，愈會把有面孔的或能移動的事物，看成跟自己一樣有生命、有意識的生物；而且愈難以理解事物的可變性。這就是幼兒的思維特徵。

但也有專家認為，人們透過社群媒體及其他娛樂工具，早已接觸恐怖場面，見怪不怪反而讓人難以受到驚嚇。

例如丹佛心理學家齊格勒 (Sheryl Ziegler) 就說，現在很很多真實的犯罪紀錄片、法醫攝影、恐怖主題的沉浸式體驗、電影特效等等，都使人麻木起來。

溫馨取代恐怖 更為應景

然而其負面影響是，當年幼的孩子透過跟隨年長的兄姊或父母，看到聳人的萬聖節場景，會錯誤地將真實的恐怖視為無害的樂趣。

舉手說哈囉的骷髏人，身邊還有一盆花，溫馨取代恐怖。(記者康錦卿／攝影)
舉手說哈囉的骷髏人，身邊還有一盆花，溫馨取代恐怖。(記者康錦卿／攝影)
南瓜是萬聖節的象徵之一，放置在家中門口，除增加氣氛，也能帶來好運氣。(記者康錦卿...
南瓜是萬聖節的象徵之一，放置在家中門口，除增加氣氛，也能帶來好運氣。(記者康錦卿／攝影)
用牛奶瓶做成的一小精靈，挺可愛的，不會嚇到小孩。(記者康錦卿／攝影)
用牛奶瓶做成的一小精靈，挺可愛的，不會嚇到小孩。(記者康錦卿／攝影)
窗口一個小人偶，院子一隻狗狗立牌，提醒勿來便便，也能展現萬聖節的趣味。(記者康錦...
窗口一個小人偶，院子一隻狗狗立牌，提醒勿來便便，也能展現萬聖節的趣味。(記者康錦卿／攝影)

其實萬聖節裝飾不一定要愈恐怖愈好，例如南瓜是萬聖節最為人所知的象徵物之一，大家不妨把南瓜燈或南瓜裝飾品放置在家中門口、客廳或餐桌的地方，不僅是增加氣氛之用，同時也能帶來好運氣。

若要在家中掛上萬聖節應景裝飾物，應盡量以南瓜、星星、月亮、可愛設計卡通、稻草人、魔術師等較適合，真實度太高的骷髏人及魔鬼等其實沒有必要呢！

萬聖節 新澤西州 路易斯安納州

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