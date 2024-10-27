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封面故事／南瓜6「掌故」 你可能不知道

編譯張聲肇
數百年前，愛爾蘭人用蘿蔔或馬鈴薯雕刻傑克臉，他們來到美洲後，發現用南瓜更方便，「傑克燈籠」的習俗於焉展開。（美聯社）
數百年前，愛爾蘭人用蘿蔔或馬鈴薯雕刻傑克臉，他們來到美洲後，發現用南瓜更方便，「傑克燈籠」的習俗於焉展開。（美聯社）

10月採收，感恩節和萬聖節必不可少的南瓜，有六個「掌故」 你可能不知道：

1、源自中美，擴散全球

南瓜和黃瓜、西瓜、甜瓜、哈密瓜、櫛瓜（西葫蘆）都是中美洲和墨西哥的原生植物，如今已擴散六大洲，只有南極洲沒有。

2、早期農作物

北美原住民種植南瓜已有數千年的歷史，他們還沒有栽種豆類、玉米之前，就已大量栽植。

3、瓜的字原

南瓜（pumpkin ）的字原是希臘字 Pepõn（很大的瓜）。法國人用鼻音，把它念成pompo，英國人再把pompon讀成Pumpion，直到移民美洲，才用今天這個字稱呼南瓜。

4、伊利諾州是南瓜首府

根據2017年美國農業普查，伊利諾州是美國南瓜產量最大的州，栽植面積比其他州大一倍以上。

5、創紀錄的南瓜

2016年比利時人種的一顆南瓜重達2624磅，創下世界紀錄。美國最高紀錄是2528磅，2018年產於新罕布夏州。至於被拿來烘培過最大的一顆，則是2010年俄亥俄州人的作品。這顆南瓜有3699磅重，直徑逾20呎。

6、何時栽？何時採？

南瓜子落地最佳時刻是5月最後一周到6月中，90-120天後，南瓜顏色轉為鮮亮的橘色，就可採收，此時大概是10月。成熟南瓜的種子，可留到翌年再度繁衍後代。

南瓜的花、種子和瓜肉都可食，而且營養豐富，含多種維生素，可用來做湯、甜點和麵包。美國人過感恩節時，餐桌上常有南瓜派。

萬聖節大家把南瓜雕成「吝嗇的傑克」面相，放到門口的傳統，源自愛爾蘭。數百年前，愛爾蘭人用蘿蔔或馬鈴薯雕刻傑克臉，他們來到美洲後，發現用南瓜更方便，「傑克燈籠」的習俗於焉展開。

萬聖節 伊利諾州 俄亥俄州

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