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封面故事／今年最吸睛 穿上針筒裝 扮性感減肥藥

編譯尤寶琪

這很可能有機會成為2024年最好的萬聖節服裝。

網路變裝服飾商場Yandy，看中糖尿病藥物「胰妥讚」(Ozempic)減肥熱潮，決定要加入獲利的行列，推出了一款受這打擊脂肪藥物啟發的全新萬聖節服裝。

Yandy在自家網站上寫道：「大家都在這樣做。」Yandy是一家販售變裝服飾的平台，其中有些性感但有些奇怪的萬聖節服裝，不少靈感都來自時事，像是在2020年以新冠肺炎疫情為主題的洗手液服裝，就是其中之一。

這次的減肥針劑服裝上，印有「快搶：司美格魯肽(semaglutide)針劑」的字樣，這裝扮讓狂歡者可以裝扮成減肥藥，例如2024年最受關注的藥物之一的胰妥讚。

這款由緊身藍橙色背心式連衣裙和藥盒帽組成的諷刺服裝，名為Sooo Snatched Costume，是一套看起來像是胰妥讚針劑的兩件式套裝。

廣告上寫道：「穿上Yandy的Sooo Snatched服裝，加入司美格魯肽潮流吧」，並且附上警告說「在穿著這套服裝出門之前，請諮詢您的醫生，副作用可能包括幽默感。」

這身服裝可以說是出現得正是時候；像胰妥讚這樣的減肥藥物，因其快速減肥效果，而在普通民眾和名人間，風靡一時。

胰妥讚的工作原理，是模仿一種會告訴大腦已經吃飽的激素，從而抑制食慾並導致體重快速減輕。

但這種所謂的快速減肥，也通常與便秘和性格改變等副作用有關。且在一月份，有幾位胰妥讚使用愛好者聲稱，他們停止服用這種藥物，結果反彈的體重比減掉的體重還要多。

而最惡名昭彰的就是被稱為是「胰妥讚臉」的症狀，有此症狀的人，有下垂且憔悴的面容，讓使用者顯得更老、更萎靡。

外科醫生聲稱，這種情況在好萊塢已成了一種流行病，造成包括從約翰古德曼(John Goodman)到莎朗奧斯朋(Sharon Osbourne)等一線明星，都飽受這種問題的影響。

萬聖節 疫情 好萊塢

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