人物／台60歲跑者羅維銘 46天內跑完3100哩破紀錄

羅維銘高舉中華民國國旗通過終點線，接受眾人喝采。(記者尤昱程／攝影)

第28屆「斯里欽莫伊自我超越3100哩路跑」(Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race)日前在紐約皇后區 牙買加舉行，來自台灣的60歲跑者羅維銘，在46天內完成了這項極限挑戰，成功打破原先50天的紀錄，創下了60歲及以上組別的最快成績。

46天完賽 創長者組紀錄

斯里欽莫伊自我超越3100英里賽跑是全球認證最長的賽跑賽事，不僅考驗跑者的體能，還挑戰他們的心理、靈性和耐力。這項賽事由斯里．欽莫伊(Sri Chinmoy)於1997年創辦，每年在皇后區進行，選手需在52天內完成3100哩，每天平均要跑近60哩(96公里)。賽事要求選手從早上6點跑到午夜，繞著一個約0.5哩的賽道不停奔跑，挑戰體力極限。

斯里．欽莫伊提倡自我超越，鼓勵人們通過超越自我來實現內在成長。對於許多參賽者而言，這場比賽不僅是身體的挑戰，更是一場深刻的精神之旅。

而對於羅維銘來說，這場賽事不僅僅是一次體能挑戰，更是內心的超越。他說，自己不僅僅是為了破紀錄而跑，而是「為愛而跑」。他認為這份愛是他不斷前進的動力。

羅維銘從2014年開始報名挑戰這項賽事，然後卻因種種原因無法符合資格，然而他堅持不懈，終於在2019年獲得參賽資格，而這一跑，就跑了四年。

慈濟基金會紐約分會以及居住在皇后區的譚先生(右一)與譚太太(右二)是一路幫忙他的夥伴。(記者尤昱程／攝影)

愛妻相隨 他揮國旗衝線

羅維銘的妻子徐春梅表示，羅維銘參賽期間每天僅能睡四小時，而她也全力支持，陪同他四次參加比賽，幫助他在每晚按摩放鬆肌肉，以提高表現。

兩人一起經歷了這段艱辛的賽程，徐春梅表示，羅維銘每年都在進步，從50歲到60歲，他堅信著這場比賽對他的意義，不僅是為了挑戰體能極限，還是為了實現內心的超越。

儘管賽事艱辛，但是羅維銘始終充滿動力。他說，這場比賽就像是人生的縮影，跑步不僅僅是體能上的挑戰，還是心靈的考驗，「我們需要將負能量轉化為正能量，推動自己前進，享受這個啟發自我的過程。」

羅維銘與妻子徐春梅合影。(記者尤昱程／攝影)

除了個人挑戰之外，羅維銘還對國家的認同感非常強烈。徐春梅表示，羅維銘一直希望能在國際賽事中展示台灣的國旗，這也是他堅持參賽的重要動力之一，她說，「他總是堅持自己的信念，無論多困難，他都一定要來參賽，讓世界看到台灣。」

羅維銘夫婦也特別感謝一路以來幫忙的慈濟基金會紐約分會以及居住在皇后區的譚先生與譚太太，慈濟基金會紐約分會執行長蘇煜升代表團體恭喜所有完賽的跑者，一同慶祝這個別具意義的時刻。