人物／台灣「超馬老爹」羅維銘 祕密武器：人字拖

羅維銘表示，希望自己完賽的經驗可以成為鼓勵更多人的動力。(記者尤昱程／攝影)

台灣60歲超馬好手羅維銘擁有「超馬老爹」稱號，今年第四度參加紐約3100哩超級馬拉松 賽事，以45天12小時37分55秒成績、高舉國旗衝線，拿下第三名，更刷新60歲以上組的世界紀錄。

羅維銘去年以45天8小時41分27秒抵達終點，改寫自己所保有的亞洲紀錄。

60歲的羅維銘今年仍堅持參賽，並穿著台灣製的招牌「人字拖」拖鞋。羅維銘這段時間透過臉書 記錄過程，日前更寫下「60歲你／妳還能做什麼呢？我在破世界紀錄」，向外界證明年齡不是問題。

羅維銘前年比賽中途捨棄跑鞋、換穿人字拖，去年再度以這項祕密武器應戰。但他坦言，穿人字拖如遇到寒冷天氣，還是會受傷，只好和跑鞋交替使用。

羅維銘過去就視蘇格蘭好手席修(William Sichel)為追隨目標，席修先前曾寫下世界紀錄，更一路跑超過60歲。

如今羅維銘在今年將席修於2014年所締造的60歲以上組50天15小時6分4秒紀錄送入歷史，成為新的世界紀錄保持人。

這項我超越3100哩路跑，選手必須在52天內完賽，每天最多可跑18小時。