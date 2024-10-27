封面故事／歡度萬聖節 什麼最花錢？

萬聖節支出主要集中裝飾品和服裝等。(圖／123RF)

今年好市多 （Costco）等零售商家的萬聖節 檔期雖然比往年提早開跑，但調查發現，今年的消費金額仍低於去年，約來到110億元，最熱銷的商品則以裝飾品及糖果占最多。

據今日美國報（USA Today）報導，全美零售聯合會（National Retail Federation）調查發現，近半的消費者（47%）在今年10月之前就開始購買萬聖節商品，比率高於去年的45%，比2019年時37%也更多。不過，整體萬聖節花費估計達116億元，約比去年122億元的新高紀錄少了5%。

今年包括「Spirit Halloween」、好市多、家得寶（Home Depot）、Lowe’s與目標百貨 （Target）等零售業者早在8月及9月初就已經推出萬聖節裝飾商品與服裝商品。 10月19日紐約舉行的度湯普金斯廣場萬聖節狗狗遊行中，主人和狗狗都盛裝打扮。 (美聯社)

全美零售聯合會副總裁卡藍（Katherine Cullen）說，「許多美國人將萬聖節視為秋季的正式開始，消費者很想要提前購買新的季節裝飾及其他秋季商品。」

調查顯示，千禧世代與Z世代消費者比較會提早購物，在25至34歲族群中，有56%的人表示會提早採購。

負責執行這次調查的Prosper Insights & Analytics在今年9月初針對7945位消費者進行調查，該機構副總裁里斯特（Phil Rist）指出，「提前購買萬聖節商品的興趣持續由該族群主導，他們在10月之前就開始購物。有近半的人表示之所以會提前採購，是因為萬聖節是他們最愛的節日。」

調查結果也發現，今年平均每人萬聖節花費為103.63元，比去年的108.24元少了將近4元，但萬聖節花費金額仍較過去20年增加來到兩倍，當時2005年平均每人僅花費48.48元。

調查指出，預期今年的萬聖節支出主要集中在三個主要類別，包括：裝飾品38億元、服裝38億元、糖果35億元、問候卡片約5億元。

糖果生產商表示，通常在節日銷售成績預期會更佳，全國糖果協會（National Confectioners Association）對於糖果銷售數據則提出不同看法，去年萬聖節的銷售金額為64億元，預計今年將成長3%至5%。

自從疫情爆發以來，季節慶祝活動變得更加受歡迎，該協會執行長唐斯（John Downs）就表示，民眾對萬聖節的興趣「從年初就開始，而且慶祝活動還會一路延伸到10月31日之後。」