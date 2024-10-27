封面故事／5大恐怖景點 挑戰心臟強度

天氣變冷而且霧濛濛，令人毛骨悚然的萬聖節 近在眼前，對恐怖節日愛好有加的人紛紛摩拳擦掌，制定鬧鬼體驗計畫。

說到恐怖遊，多數人馬上想到麻州的「女巫鎮」塞勒姆（Salem）。不過，放眼全美國，以下五個地方最恐怖，想在萬聖節嚇破膽的遊客應及早預訂門票。

1.麻州波士頓的「波士頓幽靈步道」（Boston Ghost Walk）

波士頓這座城市有恐怖傳說，以連環殺手、掘墓人和其他類不法之徒的故事聞名，其中，波士頓幽靈步道在穿過歷史街區的牆上捕捉到這種能量，據說歷史人物的鬼魂也在當地消磨時光。萬聖節期間門票可馬上預訂。

2.路易斯安納州紐奧良市的「諾拉鬧鬼公墓巴士之旅」（NOLA’s Haunted Cemetery Bus Tour）

紐奧良的法國區（French Quarter）藉由遊行和諾拉鬧鬼公墓巴士之旅帶來恐怖體驗；紐爾良地區有42餘個墓地，有許多鬼故事，讓這趟巴士之旅話題不斷，這些墓地有「死亡之城」封號，旅遊票即日起至10月31日前出售，遊客可飽覽巫毐教（voodoo）歷史和其他令人毛骨悚然的傳統。

3.賓州費城「黑暗費城成人夜遊」（Dark Philly Adult Night Tour）

曾經參加這趟行程的人將其評為限制級（R級），遊程中多重元素相結合必為遊客帶來完整的萬聖節體驗。門票仍有售。

4.明尼蘇達州阿諾卡（Anoka）的「可怕雙人匹克球錦標賽」（Gruesome Twosome Pickleball Tournament）

據說阿諾卡是第一個舉辦萬聖節活動的地方；除了幽靈之旅和電影之夜之外，這座城市2024年10月23日還舉辦可怕的雙人匹克球錦標賽。門票仍有售，最佳裝扮將獲得獎品。

5.加州長灘（Long Beach）加州長灘：瑪麗皇后號（The Queen Mary）

瑪麗皇后號是豪華遠洋客輪，停靠在加州長灘，既是犯罪現場，也開派對，住在船上的客人說深夜時分會聽到尖叫聲；這艘船有二戰歷史。

年度的「黑暗港萬聖節活動」（Dark Harbor Halloween Event）即日起售票，直到11月2日。