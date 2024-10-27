美國現象／芝加哥馬拉松肯亞雙冠 獎牌都獻給他

肯亞選手基普圖姆去年在芝加哥馬拉松跑出世界紀錄，不幸於今年2月車禍過世。(美聯社)

2024年芝加哥馬拉松 (Chicago Marathon)13日舉行，女子組冠軍由肯亞女將切帕蒂奇(Ruth Chepngetich)第三度奪冠，她跑出2小時9分56秒的成績，以將快近2分鐘打破女子馬拉松的世界紀錄。男子組比賽也由肯亞選手科里爾(John Korir)拿下。

已故前輩 是他們最大動力

這兩位選手在賽後，均把勝利歸功於肯亞長跑健將基普圖姆(Kelvin Kiptum)。基普圖姆2023年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒世界紀錄，但24歲的基普圖姆，今年2月車禍身亡。

中央社報導，30歲的切帕蒂奇成為芝加哥馬拉松首位三度奪冠好手，她打破衣索比亞選手阿塞發(Tigst Assefa)去年在德國柏林所創2小時11分53秒的世界紀錄。

肯亞女將切帕蒂奇，今年在芝加哥馬拉松女子組第三度奪冠。(路透)

切帕蒂奇也是2019年世界田徑錦標賽女子馬拉松金牌得主，她說：「我感覺很棒，我為自己感到驕傲。這讓我美夢成真。我非常拚，腦袋想著世界紀錄，我完成了。」

切帕蒂奇是2021年和2022年芝加哥馬拉松女子組冠軍得主，2023年拿下亞軍；此役切帕蒂奇不僅成功復仇，也使自己成為史上第二位將馬拉松跑進2小時10分鐘的女子選手。她將勝利獻給肯亞長跑健將基普圖姆。基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松跑出世界新紀錄。

切帕蒂奇說：「(女子)世界紀錄已經回到肯亞，我將這個世界紀錄獻給基普圖姆。」

去年冠軍 不幸車禍過世

基普圖姆2018年首度參加芝加哥馬拉松比賽，但他買不起鞋，向朋友借鞋參賽；2023年他感染瘧疾，身體微恙導致訓練一度中斷，差點無法參加芝加哥馬拉松賽。基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松破世界紀錄，比肯亞長跑名將基普柯吉先前締造的紀錄快了34秒。當時基普圖姆年僅23歲，且不過是他個人第三次參與馬拉松賽事，

今年芝加哥馬拉松的主辦方也於賽前為基普圖姆舉行默哀儀式，並為近5萬名參賽選手準備貼紙貼在號碼布上，以茲紀念。

男子冠軍 創下個人最佳成績

男子組冠軍科里爾在賽後採訪中表示，基普圖姆的紀錄是他這幾個月以來努力的訓練動力，他也成功在這場比賽以2小時2分44秒創下個人最佳成績。

芝加哥馬拉松男子組比賽由肯亞選手約翰．科里爾拿下冠軍。(路透)

「今天我想著基普圖姆。我告訴自己：『如果他可以跑到2小時1分以內，為什麼我不行呢？』於是我決定相信自己，並放手一搏。」科里爾說。

根據主辦單位表示，2024年的芝加哥馬拉松約有5萬人報名參加，比賽由當天清晨7時開始，選手們從市中心格蘭特公園開跑，沿途經過芝加哥市29個社區，其中包括華埠 ，路線總長26.2哩。