我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

美國現象／芝加哥馬拉松肯亞雙冠 獎牌都獻給他

周正理整理
肯亞選手基普圖姆去年在芝加哥馬拉松跑出世界紀錄，不幸於今年2月車禍過世。(美聯社)
肯亞選手基普圖姆去年在芝加哥馬拉松跑出世界紀錄，不幸於今年2月車禍過世。(美聯社)

2024年芝加哥馬拉松(Chicago Marathon)13日舉行，女子組冠軍由肯亞女將切帕蒂奇(Ruth Chepngetich)第三度奪冠，她跑出2小時9分56秒的成績，以將快近2分鐘打破女子馬拉松的世界紀錄。男子組比賽也由肯亞選手科里爾(John Korir)拿下。

已故前輩 是他們最大動力

這兩位選手在賽後，均把勝利歸功於肯亞長跑健將基普圖姆(Kelvin Kiptum)。基普圖姆2023年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒世界紀錄，但24歲的基普圖姆，今年2月車禍身亡。

中央社報導，30歲的切帕蒂奇成為芝加哥馬拉松首位三度奪冠好手，她打破衣索比亞選手阿塞發(Tigst Assefa)去年在德國柏林所創2小時11分53秒的世界紀錄。

肯亞女將切帕蒂奇，今年在芝加哥馬拉松女子組第三度奪冠。(路透)
肯亞女將切帕蒂奇，今年在芝加哥馬拉松女子組第三度奪冠。(路透)

切帕蒂奇也是2019年世界田徑錦標賽女子馬拉松金牌得主，她說：「我感覺很棒，我為自己感到驕傲。這讓我美夢成真。我非常拚，腦袋想著世界紀錄，我完成了。」

切帕蒂奇是2021年和2022年芝加哥馬拉松女子組冠軍得主，2023年拿下亞軍；此役切帕蒂奇不僅成功復仇，也使自己成為史上第二位將馬拉松跑進2小時10分鐘的女子選手。她將勝利獻給肯亞長跑健將基普圖姆。基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松跑出世界新紀錄。

切帕蒂奇說：「(女子)世界紀錄已經回到肯亞，我將這個世界紀錄獻給基普圖姆。」

去年冠軍 不幸車禍過世

基普圖姆2018年首度參加芝加哥馬拉松比賽，但他買不起鞋，向朋友借鞋參賽；2023年他感染瘧疾，身體微恙導致訓練一度中斷，差點無法參加芝加哥馬拉松賽。基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松破世界紀錄，比肯亞長跑名將基普柯吉先前締造的紀錄快了34秒。當時基普圖姆年僅23歲，且不過是他個人第三次參與馬拉松賽事，

今年芝加哥馬拉松的主辦方也於賽前為基普圖姆舉行默哀儀式，並為近5萬名參賽選手準備貼紙貼在號碼布上，以茲紀念。

男子冠軍 創下個人最佳成績

男子組冠軍科里爾在賽後採訪中表示，基普圖姆的紀錄是他這幾個月以來努力的訓練動力，他也成功在這場比賽以2小時2分44秒創下個人最佳成績。

芝加哥馬拉松男子組比賽由肯亞選手約翰．科里爾拿下冠軍。(路透)
芝加哥馬拉松男子組比賽由肯亞選手約翰．科里爾拿下冠軍。(路透)

「今天我想著基普圖姆。我告訴自己：『如果他可以跑到2小時1分以內，為什麼我不行呢？』於是我決定相信自己，並放手一搏。」科里爾說。

根據主辦單位表示，2024年的芝加哥馬拉松約有5萬人報名參加，比賽由當天清晨7時開始，選手們從市中心格蘭特公園開跑，沿途經過芝加哥市29個社區，其中包括華埠，路線總長26.2哩。

馬拉松 芝加哥 華埠

上一則

老實說／八個世局迷思的邏輯解答

下一則

人物／台灣「超馬老爹」羅維銘 祕密武器：人字拖

延伸閱讀

吃貨／想吃深盤披薩不必親赴芝城 好市多有售

吃貨／想吃深盤披薩不必親赴芝城 好市多有售
伊州公校爭取明年教育預算 促增加5.5億元

伊州公校爭取明年教育預算 促增加5.5億元
肯亞女將芝加哥馬拉松3度奪冠 世界紀錄推進2分鐘

肯亞女將芝加哥馬拉松3度奪冠 世界紀錄推進2分鐘
68歲馬拉松之父中風 靠毅力復健 「半年能獨立行走」

68歲馬拉松之父中風 靠毅力復健 「半年能獨立行走」

熱門新聞

作家隱地說「瘂弦可以用一首詩，就告訴你整個時代。」（圖取自「他們在島嶼寫作II」）

封面故事／用一首詩 瘂弦告訴你整個時代

2024-10-20 13:22
泰勒絲平日吃得很健康，減少含糖飲料；但周末又是另一個故事，什麼都可以吃。圖為她與男友觀看美網時，手上拿著一杯飲料。(路透)

流行／泰勒絲周末飲食 享受非想瘦

2024-10-20 10:55
南韓埋葬光州民主化運動罹難者的墓園。(取自維基共享資源)

封面故事／韓江「少年來了」  揭韓光州抗爭事件傷痛

2024-10-20 11:45
民眾如果接到電話或電郵通知，宣稱您沒有履行陪審員的責任，因此必須罰款，千萬別真的匯款，因為這百分之百是詐騙。圖為法庭繪圖陪審員。(路透)

詐騙ing／缺席陪審員要罰？怎麼判斷來電是不是詐騙

2024-10-20 13:11
位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供大眾休閒服務。(度假村官網)

美國現象／不再時尚 天體度假村轉型

2024-10-20 16:11
一項研究顯示，六種宣稱能增強免疫功能與活力的保健食品可能會對肝臟造成永久性的傷害。（圖／123RF）

養生／6種常見保健食品 恐傷肝

2024-10-20 02:07

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗