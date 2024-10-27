理財百科／想不花錢就能賺外快 試試這個7網站

有許多賺錢的方法是透過網路即可完成。圖為示意圖。(取材自unsplash/@jeremybishop)

或許有人聽過一些網站只要從事某些工作，例如完成問卷調查或在部落格貼文、聯盟行銷，就能賺取獎金；但也許還有一些是尚未聽聞，在網路上賺錢的方法還不少。

理財網站Go Banking Rates報導，從利用閒暇時間提供客戶服務，到從事有趣的自由職業，這些網站與平台可以用各種方式支付報酬。以下是幾個可賺錢的網站：

1.BestMark

這家購物公司是最大的客戶體驗與員工滿意度調查平台之一，成為他們的現場調查員後，需前往餐廳或其他服務型企業，並回報體驗。工作範圍包括：評估免費餐飲或服務、透過回饋意見幫助企業改善客服、嘗試新的企業與服務，BestMark會透過直接匯款、PayPal、推薦獎金或禮品卡等方式支付費用。

2.Gigwalk

Gigwalk是品牌資訊平台，透過付費讓人在當地執行任務來幫助企業。報酬會因所能完成任務內容與數量有所不同，但通常都十分直接、簡單，任務則包括測試應用程式、驗證地址、拍攝當地商家的照片。

3.Medium

如想靠寫作賺錢，Medium是個不錯的選擇。可在這個平台上寫作與發表資料，如果所寫的文章受到矚目(以閱讀時間和轉介會員來衡量)，就可賺到一些錢；不過，須經申請核准，才有機會每月賺取一些外快。

4.Rumble

Rumble是類似YouTube的影音平台，兼營網站託管與雲端 業務；用戶上傳影片除獲得曝光率外，還可以賺錢。Rumble每月有超過3600萬名使用者，影片甚至可能被Xbox或Yahoo等合作企業選用。通常影片每1000次瀏覽可賺取2至20元不等。

5.Side Hustle Database

如果正尋找簡單的線上工作來賺錢，Side Hustle Database是可參考的資源。它提供了從賣生日卡到教英語等多種選擇，不同的副業，賺錢的方式也會不同。

6.Sweatcoin

這個創新的應用程式對個人的收入與健康都有好處，因為是依走路的步數付費，會以貨幣 獎勵個人每日的運動量。這些獎勵可用於購買許多品牌與零售商 的商品，也可將獎勵變現或捐贈。

7.Teachable

教育工作者或對某項學科有研究者，可以在Teachable上賺取報酬。提供的工作機會有建立與銷售線上課程、數位下載或擔任教師。