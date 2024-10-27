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封面故事／神祕黑墓碑 400年後解密

編譯廖振堯
詹姆斯鎮上的騎士墓碑，主人可能是喬治·耶德利爵士。(截自JamestownRediscovery影片)
詹姆斯鎮上的騎士墓碑，主人可能是喬治·耶德利爵士。(截自JamestownRediscovery影片)

美國境內被認為現存最古老的的神祕黑色墓碑，位於維吉尼亞州詹姆斯鎮（Jamestown），而最近一項發表在歷史考古國際期刊（International Journal of Historical Archaeology）上的研究顯示，這個墓碑可能是殖民時期從歐洲渡洋而來，且成分也不是名稱所指的黑色大理石。

最早追溯至1627年

新聞周刊（Newsweek）報導，賓州狄金森學院（Dickinson College）的研究員基伊（Markus Key）過去十年一直嘗試利用岩石製品中含有的化石，來判斷它們的起源。其中一項計畫就是發掘乞沙比克灣（Chesapeake Bay）地區諸多黑色大理石來自何方，過程中基伊和同事發現最古老的是詹姆斯鎮上的騎士墓碑，可以追溯到1627年。

騎士墓碑的黑色大理石，已放回教堂內的原始位置，教堂內有解說文字與圖片。(記者康錦...
騎士墓碑的黑色大理石，已放回教堂內的原始位置，教堂內有解說文字與圖片。(記者康錦卿／攝影)

詹姆斯鎮建立於1607年，是英國人在美洲的第一個永久定居點，也一直是維吉尼亞殖民地首府，直到1699年遷至威廉斯堡（Williamsburg）。

在17世紀，富裕的英國殖民者經常為自己打造宏偉的墓碑，在乞沙比克灣地區則常由黑色「大理石」製成，但不管是騎士墓碑或其他墓碑，其實都是拋光的黑色石灰石製成，只是在歷史文獻中任何能夠拋光的石頭在當時都可稱為大理石（marble）。研究寫道：「深黑色的比利時大理石最受歡迎也最昂貴。家鄉在倫敦的維吉尼亞殖民者熟悉英國的時興風尚，並試圖在殖民地複製。」

研究人員分析了騎士墓碑中的微小化石，發現了四種當時不存在於北美的物種。

基伊表示原石頭一定是進口的，而化石顯示應是北歐。「我們試圖回答的特定歷史考古問題是：殖民時期乞沙比克灣的貿易網路有多廣泛？我們幾乎沒有意識到殖民者從比利時運送黑色大理石墓碑，就好像我們從亞馬遜訂購商品一樣，只是速度慢得多。」

騎士墓碑的黑色大理石，經過保護處理後現已恢復放回教堂內的原始位置。(記者康錦卿／...
騎士墓碑的黑色大理石，經過保護處理後現已恢復放回教堂內的原始位置。(記者康錦卿／攝影)

主人可能是爵士

騎士墓碑上並沒有銘文，研究人員猜測原本是刻在鑲嵌的金屬上只是後來脫落了。雖然少了直接線索，基伊說騎士設計的元素使得研究團隊能夠縮小範圍，詹姆斯鎮只有兩名受封爵位的英國殖民者；根據現有證據，最有可能的主人是喬治·耶德利爵士（Sir George Yeardley），他於1610年在百慕達遭遇海難倖存後，首次從英國來到詹姆斯鎮，返回英國一段時間後，他最終又回到詹姆斯鎮落腳，並於1627年在該地去世。研究人員已將騎士墓碑碎成數塊並取出，正挖掘下方墓穴以取得更多資訊。

推估全美最古老墓碑

研究人員表示，最新的研究有助於了解1600年代初期英國殖民地的貿易路線，其中包括從歐洲進口像黑色「大理石」這樣沉重的特殊材料，而這些原料在美洲殖民地是買不到的。

基伊指出美洲原住民毫無疑問地有一些更古老的墓碑，但它們更可能是木頭所製，所以沒有保存下來。假設騎士墓碑確實是耶德利的，它可能是目前美國現存最古老的墓碑。

維吉尼亞州

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