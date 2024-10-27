談藝／「薩克斯第五大道」 變美術館禮品店

曼哈頓第五大道上的高級百貨公司薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）。（路透）

紐約曼哈頓第五大道上的高級百貨公司薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)正化身為美術館夢幻禮品店，網路媒體WWD報導，這家精品百貨推出一個藝術商品系列，挑選100多幅來自知名藝術家的畫作，以各種版畫印刷技術推出限量版複製品，在部分實體店販售。

百貨零售業正不斷在商店中將藝術品與時裝混搭。過去兩年，波道夫·古德曼(Bergdorf Goodman)百貨與Chairish藝廊合作，在先前開放至4月8日的展覽，展出來自30位藝術家的300多件原創作品。巴黎的The Spaceless藝廊也在波道夫出現過兩次；此外，也與紐約非營利組織合作，展出年輕藝術家的創作。以經營奢侈品為主的尼曼百貨(Neiman Marcus )也販售藝術品。

薩克斯的藝術商品以歐、美知名藝術家索爾·勒維特(Sol LeWitt)、艾娃·盧茲(Eva Lootz)、艾力克斯·卡茲(Alex Katz)、唐納德·蘇爾坦(Donald Sultan)等人的創作為主，每件作品都有藝術家的簽名與編號，其中有幾件是薩克斯獨家限量版。售價從600元至10650元不等，最高價甚至達3.4萬元。

薩克斯採購部門主管瑪歌莉斯(Tracy Margolies)表示，時尚與藝術是奢華領域中兩個令人渴望的類別，顧客尋求薩克斯新的視角與策畫，他們很高興能發現這個鼓舞人心的商品，為藝術家打開一扇新的大門，能接觸到更多喜愛藝術的高端消費者。

這批藝術商品現已在紐約、比佛利山莊的薩克斯分店販售，今年秋天稍後將會更多店推出。

即日起至10月11日，紐約旗艦店薩克斯第五大道的櫥窗內將展出該系列藝術商品，消費者無論是在店內或家中，都可上Saks-art網站點擊「See in Your Space」後、掃描QR code，以3D方式觀賞薩克斯精選的藝術商品。