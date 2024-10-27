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星座／牡羊座感情得意 射手座鬥志高昂

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2024年星座每周運勢10/27-11/02

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上的基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的專案。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發憤圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

運勢進入下降模式，除愛情還有點看頭，其他方面可謂是「票房慘澹」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理諮商師的角色，為你排解心中的苦悶；也可以出去散心，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物欲也會變得很強，小心錢財流失會特別快。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

不能按照計畫做事，令你有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但一定要向同伴解釋清楚，爭取改期。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

你把外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：草地綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

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