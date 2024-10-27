我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

養生／適量享受起司 可選擇低脂低鈉 有些人得節制

編譯周靜芝
起司是優質蛋白質來源，可穩定血糖、維持與修復肌肉組織。（圖／123RF）
起司是優質蛋白質來源，可穩定血糖、維持與修復肌肉組織。（圖／123RF）

令人著迷的美食中，很少有比起司更具全球知名度了。無論是在社群媒體Instagram分享完美的「起司拉麵」，或是電影「小鬼當家」主角凱文（Kevin McCallister）對起司披薩的喜愛，更不用說全美各地每年舉辦的十幾個起司節，讓大家齊聚一堂，起司總有辦法讓人們歡聚在一起。

今日美國報（USA Today）報導，根據統計，全球起司市場價值超過1870億元，預計至2032年將再增加1000億元。不論是在品酒時單獨享用、或作為任何菜餚的配料，起司都是美味可口；重要的是，把握適量原則。

★富含營養素 有益健康

無論哪一種起司都富含對健康有益的營養素，據美國農業部的資料，這些營養素包括鈣、氮、鐵、維生素B12、鋅、磷、核黃素與鎂，有助強化並維持骨骼與牙齒健康、增強免疫力、改善神經功能、增強活力並對認知功能有益。

營養師梅瑟（Jen Messer）表示，起司也被視為優質蛋白質來源，可增加飽足感、穩定血糖、維持與修復肌肉組織。她說，有些標示有「活菌」特性的起司是經發酵，含有的益生菌有助腸道健康。

營養師庫克（Kristina Cooke）補充說，起司還含有大量維生素A，有助於皮膚與視力健康。

★熱量不低 鈉含量也高

一盎司硬質起司含有超過120卡路里熱量，其他種類的起司熱量也不低，梅瑟提醒，常大量食用起司可能導致體重增加，這點尤其需要注意，因為起司已被證實會讓人輕度上癮。庫克指出，起司的飽和脂肪含量也很高，食用過多會引起動脈硬化與增厚、膽固醇增加，且已知會導致心臟病

梅瑟說，乳製品的鈉含量通常很高，對於高血壓者可能會造成問題，某些起司還會導致乳糖不耐症者腹脹、脹氣或腹瀉；不過，營養師古德森（Amy Goodson）表示，某些陳年天然起司，如高達、瑞士、科比傑克（colby jack）、莫札瑞拉（mozzarella）、帕瑪森（parmesan）與阿夏戈（asiago）起司，乳糖含量較低，不致引起消化問題。

為避免負面影響，古德森說，選擇低脂或低鈉的起司很重要，且要注意分量。她建議，將起司納入均衡飲食中，並多吃水果、蔬菜、全穀類與瘦肉，「起司是其他營養食物的最佳拍檔」。

庫克 心臟病 社群媒體

上一則

養生／每天服用這3種營養品 英國醫生保健康

下一則

養生／覆盆子、藍莓、黑莓… 冷凍莓果 有助降三酸甘油脂

延伸閱讀

最愛Trader Joe's哪項食材？6位大廚都指名是它

最愛Trader Joe's哪項食材？6位大廚都指名是它
庫克又開始賣蘋果股票 首批套現5000萬

庫克又開始賣蘋果股票 首批套現5000萬
好市多肉丸三明治滿滿起司尺寸驚人 加個沙拉能餵飽四個人

好市多肉丸三明治滿滿起司尺寸驚人 加個沙拉能餵飽四個人
台積亞利桑納廠又有客戶上門 AMD準備下單生產高速運算晶片

台積亞利桑納廠又有客戶上門 AMD準備下單生產高速運算晶片

熱門新聞

作家隱地說「瘂弦可以用一首詩，就告訴你整個時代。」（圖取自「他們在島嶼寫作II」）

封面故事／用一首詩 瘂弦告訴你整個時代

2024-10-20 13:22
泰勒絲平日吃得很健康，減少含糖飲料；但周末又是另一個故事，什麼都可以吃。圖為她與男友觀看美網時，手上拿著一杯飲料。(路透)

流行／泰勒絲周末飲食 享受非想瘦

2024-10-20 10:55
南韓埋葬光州民主化運動罹難者的墓園。(取自維基共享資源)

封面故事／韓江「少年來了」  揭韓光州抗爭事件傷痛

2024-10-20 11:45
民眾如果接到電話或電郵通知，宣稱您沒有履行陪審員的責任，因此必須罰款，千萬別真的匯款，因為這百分之百是詐騙。圖為法庭繪圖陪審員。(路透)

詐騙ing／缺席陪審員要罰？怎麼判斷來電是不是詐騙

2024-10-20 13:11
位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供大眾休閒服務。(度假村官網)

美國現象／不再時尚 天體度假村轉型

2024-10-20 16:11
一項研究顯示，六種宣稱能增強免疫功能與活力的保健食品可能會對肝臟造成永久性的傷害。（圖／123RF）

養生／6種常見保健食品 恐傷肝

2024-10-20 02:07

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗