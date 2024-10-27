我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

養生／研究：要健康就別喝酒 年長者喝一滴 也有害

編譯張聲肇
研究指出，酒精對健康有害，而且年紀越高，害處越大。（圖／123RF）
研究指出，酒精對健康有害，而且年紀越高，害處越大。（圖／123RF）

最新研究指出，要健康就不要喝酒，酒精對健康毫無益處，反而有害。而且年紀越大，害處越大，對年長者，一滴也有害。

英國一項長達12年的研究，追蹤13.5萬60歲以上的人，結論之一：即使少量喝酒，也會增加癌症死亡的機率，住在窮困區且身體狀況不佳的人，尤其如此。

此一發現與過去某些研究的結論相牴觸；過去有不少研究發現，「適度」飲酒，尤其是紅酒，對心臟有好處。此一結論其實根據相當薄弱—嗜好杯中物的法國人，罹患心臟病的比率較低。

日前發表在「美國醫學會網路開放」期刊的最新研究指出，微量或適量喝酒的人，不論身體狀況或社經地位如何，死於心臟病的機率都未減少。

研究報告的領銜作者是馬德里自治大學（Universidad Autónoma de Madrid）預防醫學與公衛學助理教授歐圖拉（Rosario Ortolá）。她說，「少量喝酒和總體死亡率之間的有利關聯，我們找不到證據。」相反，她說，喝酒不但毫無益處，只要喝下一滴，就可能提高罹癌的風險。

研究又發現，男性每天喝40公克、女性每天喝20公克的酒，就算是「重度飲酒」習慣，這種人更可能死於不同的原因或疾病。

男性每天飲用20-40公克，女性10-20公克，就算「中度飲酒」。

蒸餾酒品協會負責科學研究的資深副會長伯格（Amanda Berger）說，這項研究跟數十年來踏實的科學證據互相矛盾，科學研究一向都指明，適度飲酒的人至少和不飲酒的人一樣長壽，適度飲酒者和終身戒酒者比起來，也是一樣。

不過，也有研究顯示，即使每天只喝一種含酒精的飲料，也可能讓人的壽命減少約兩個半月。另一研究指出，滴酒不沾或盡量少喝，可以大幅降低罹患口腔癌和食道癌的風險。

歐圖拉團隊的研究的確也指出，若光喝葡萄酒，且只用餐時喝，會降低死亡風險，特別是癌症死亡的風險。她認為，這是因為酒精吸收得較慢，或反映了其他有利健康的生活型態。

美國政府的飲食指南說，酒喝少些比喝多些更有利健康，女性宜自我設限每天一杯，男性兩杯。加拿大的健康指南也於2023年更新為「即使一滴，也不利健康。」

心臟病 癌症 加拿大

上一則

養生／覆盆子、藍莓、黑莓… 冷凍莓果 有助降三酸甘油脂

下一則

醫藥／小腹婆注意了 研究：慢性疼痛風險恐增加

延伸閱讀

紐約市長亞當斯團隊離職潮難擋 副市長班克斯辭職

紐約市長亞當斯團隊離職潮難擋 副市長班克斯辭職
紐約市府高層動盪 第一副市長懷特傳將辭職

紐約市府高層動盪 第一副市長懷特傳將辭職
谷歌工程師、洛斯蓋圖殺妻案 同日開庭

谷歌工程師、洛斯蓋圖殺妻案 同日開庭
谷歌工程師殺妻案和洛斯蓋圖殺妻拋屍案同日開庭

谷歌工程師殺妻案和洛斯蓋圖殺妻拋屍案同日開庭

熱門新聞

作家隱地說「瘂弦可以用一首詩，就告訴你整個時代。」（圖取自「他們在島嶼寫作II」）

封面故事／用一首詩 瘂弦告訴你整個時代

2024-10-20 13:22
泰勒絲平日吃得很健康，減少含糖飲料；但周末又是另一個故事，什麼都可以吃。圖為她與男友觀看美網時，手上拿著一杯飲料。(路透)

流行／泰勒絲周末飲食 享受非想瘦

2024-10-20 10:55
南韓埋葬光州民主化運動罹難者的墓園。(取自維基共享資源)

封面故事／韓江「少年來了」  揭韓光州抗爭事件傷痛

2024-10-20 11:45
民眾如果接到電話或電郵通知，宣稱您沒有履行陪審員的責任，因此必須罰款，千萬別真的匯款，因為這百分之百是詐騙。圖為法庭繪圖陪審員。(路透)

詐騙ing／缺席陪審員要罰？怎麼判斷來電是不是詐騙

2024-10-20 13:11
位於南加內陸的原天體度假村De Anza Springs Resort，轉型提供大眾休閒服務。(度假村官網)

美國現象／不再時尚 天體度假村轉型

2024-10-20 16:11
一項研究顯示，六種宣稱能增強免疫功能與活力的保健食品可能會對肝臟造成永久性的傷害。（圖／123RF）

養生／6種常見保健食品 恐傷肝

2024-10-20 02:07

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗