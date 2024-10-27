料理功夫／奧利奧南瓜千層蛋糕

又到金秋時節，秋風送爽，景色怡人，也是收獲的季節。秋天的南瓜非常的誘人，它的口感和營養價值都非常豐富，含有較多的胡蘿蔔素、維生素等，可補充人體所需的營養物質，是非常健康的食材。在這個多彩的季節裡，我們可以簡單的用南瓜做個千層蛋糕，邀些親朋好友一起品茗、敘舊，讓生活變得更加美好。

材料：

中筋麵粉1.5杯、南瓜1塊、糖4湯匙、乾酵母2茶匙、水適量。

配料：

巧克力奧利奧夾心餅乾（Oreo）5塊、牛奶 3湯匙、白芝麻適量。

千層蛋糕的食材和配料

前置作業：

1.南瓜去籽去皮切薄片，上蒸鍋隔水蒸15分鐘至熟，取出南瓜再攪拌成泥，約1/2杯備用。

2.奧利奧夾心餅乾用小匙刮掉內餡放碗中，把餅乾用擀麵棍壓碎，再加入牛奶，內餡調成濃糊狀備用。

作法:

1.南瓜泥放大碗中，加入糖和酵母攪拌均勻，再分次加入麵粉，攪拌成絮狀，再揉成三光麵團。

南瓜泥放大碗中，加入糖和酵母攪拌均勻，再分次加入麵粉，攪拌成絮狀

2.把揉好的麵團用保鮮膜蓋好，放室溫，醒發至兩倍大，用手指在麵團中間戳一個洞，不回縮就表示醒發好了，需時約一小時。

3.撒層薄麵粉在料理台上防黏，放上麵團充分搓揉排氣，然後用擀麵杖擀成長型薄麵皮，約有15吋長、10吋寬。

4.在長形麵皮兩邊對稱各切3刀，長度由短至長，塗上一層薄沙拉油，再鋪上一層奧利奧餅糊。

5.從麵皮短的一端開始，左右向中間折疊，然後向前翻折，再重複同一動作，一層層包裹好，成一個方形大麵團，約有12層。

從短的一端開始，左右向中間折疊，然後向前翻折

6.在麵團光滑的一面噴少少水，撒滿芝麻，再用擀麵杖擀大一些，放入有水的蒸籠中，蓋上鍋蓋，先醒15分鐘。

7.然後開大火蒸約20分鐘，熄火再燜5分鐘即可切食。

麵團光滑的一面噴少少水，撒滿芝麻，再用擀麵杖擀大一些

小叮嚀：

1.要等南瓜泥降溫後，才能加入酵母粉。

2.南瓜吸水量不同，麵粉要少量多次加入南瓜泥中，這樣才可以更好的掌握麵團的濃稠度。

3.麵團如果太乾，需加一點點水，太濕則酌量再加些麵粉。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。