料理功夫／蒸地瓜麵包

材料：

蒸熟搗碎的地瓜（紅薯）200克、中筋麵粉400克、雞蛋 3個、白糖30克、發酵粉3克、食用油15毫升、細鹽1克，另備蛋黃一個。

做法：

1，把地瓜蒸熟並搗碎後，加入糖、鹽、油和雞蛋，攪拌均勻。

2，少量多次加入麵粉，揉搓成軟硬適中的麵團，再分成6個小麵團，放在蒸盤中。

3，蓋上保鮮膜發酵，等到麵團發至兩倍大時，在麵團表面抹上一層蛋黃液。

4，把蒸盤放入蒸鍋蒸25分鐘左右，關火悶3分鐘後再出鍋。

小叮嚀：

為了使麵包更加蓬鬆柔軟，蒸盤最好用帶孔洞的，若使用一次性鋁盤，可以預先戳很多細細的孔洞，蒸出來的效果很好，底部不會黏濕。





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