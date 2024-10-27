娛樂／「懼裂」掀話題 小片商MUBI竄出頭

「懼裂」電影海報。（取材自IMDb）

由法國女導演柯洛里法吉特 （Coralie Fargeat）執導、黛咪摩爾（Demi Moore）和瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）主演的人體恐怖片「懼裂」（The Substance，又譯「完美物質」）早前上映，劇情描述一位資深好萊塢 女星為了回春，注射名為「完美物質」的黑市藥物，成功創造出年輕版的自己，卻引發血淋淋的後果。

該片自今年5月在坎城影展上獲得最佳劇本獎後，陸續在全球多個影展上展映，口碑相當分化，話題性十足。該片在美首映獲310萬美元票房，截至10月中旬，全球票房約2500萬美元。雖然相較於其他賣座大片，這個數字並沒有非常突出，但對於好萊塢市場來說，卻隱隱預示著某種趨勢。

「懼裂」的發行商並非好萊塢傳統大廠或是知名獨立電影公司，而是專做小眾文藝片與電影評論、兼具社交網路的串流媒體公司「MUBI」。

成立於2007年的MUBI由土耳其企業家Efe Cakarel創立，2016年才開始進軍美國院線市場，過去由它負責發行的「奧利最開心的一天」（The Happiest Day in the Life of Olli Mäki）等電影都只在美國東西海岸的紐約、洛杉磯 兩地極少數影院進行小規模放映，類似「懼裂」這麼大的發行規模，對MUBI而言，還是史上頭一遭。

在此之前，MUBI發行的規模最大的作品是2023年上映、探討男女、同性之間剪不斷理還亂的「愛情轉移」（Passages，又譯「過道」），但也只在114家影院放映，不到這次「懼裂」規模的十分之一。

「懼裂」由黛咪摩爾（後）和瑪格麗特庫利（前）主演。（取材自IMDb）

文藝、非主流片不再「小眾」

那麼，究竟是什麼原因促使MUBI做出這次嘗試？答案恐怕與好萊塢電影工業近年來的變化分不開。受到疫情 和罷工影響，主流大片供應量不足，影院行業叫苦不堪，只能想盡辦法尋找新的片源來做補充，不少過往可能只會在紐約、洛杉磯兩地少數幾家影院上映的非主流作品也就因此有了大規模上映的機會。

此前，A24影業出品的「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War，又譯「內戰」）、IFC影業發行的「魔鬼深夜秀」（Late Night with the Devil）、霓虹影業出品的「長腿怪」（Longlegs，又譯「長腿」）等都在大規模上映後取得相當不錯的票房成績。近期焦點影業的「秘密會議」（Conclave）、獨立發行商Briarcliff影業出品的川普傳記片「誰是接班人」（The Apprentice，又譯「學徒」）等都接連大規模放映。放在疫情之前，上述這些電影的發行策略，恐怕並不一定會是如此。

川普傳記片「誰是接班人」電影海報。（取材自IMDb）

除了影院態度的變化之外，美國觀眾的變化也是另一重因素。過往，東西岸的觀眾歷來都被視作引領影壇口碑的指標，不過，疫情之後情況似乎有所變化。正如之前美國媒體人所哀嘆的，向來都自詡為最愛電影的這兩大都會的觀眾，出於種種原因，愈來愈不願專程去影院看小眾電影。

這點反映在票房上就是今年至今為止，選擇在紐約、洛杉磯兩地小規模上映的電影的票房大致都很糟糕。

過往，電影公司之所以會選擇這種發行方式，要的就是這兩大都會的觀眾能起到帶動觀影浪潮的作用，小眾電影先在紐約和洛杉磯小規模放映，取得高上座率和口碑效應，隨後再逐步推向北美各大城市，票房成績也就跟著來了；再之後，或許還能在頒獎季大有可為。然而，現如今這些觀眾似乎對此類電影不再抱有濃厚的興趣，反而導致片商失去再向全美推廣的理由，甚至還會影響到部分電影再戰奧斯卡的機遇，與其這樣，還不如改變思路，直接瞄準全美市場，這已成了類似MUBI這種小型發行商的全新思路。

影城改策略 「不只來看電影」

而苦惱片源不足、嗷嗷待哺的影院方面也樂得如此。美國影院行業協會前陣子宣布，全國八大連鎖院線已經承諾，會在未來三年投資至少22億美元用於對電影院的方方面面進行現代化改造升級，希望能就此吸引更多觀眾走進影院。

22億美元預計具體會花在改造銀幕、放映設備、音響、座位、空調、照明、標識、地毯、酒吧、餐廳等設施上，甚至還有影院表示要在放映廳外增設匹克球（Pickleball）場地，只求能為消費者提供全方位的娛樂體驗，「而不僅僅是來看電影」。

連鎖電影院Cinemark前陣子和超自然頻道網紅合作，獨家上映「山姆和科爾比：超自然傳說」（Sam and Colby: The Legends of the Paranormal），在旗下的302家影廳首映，獲得175萬美元票房，攻上當周的周末票房榜第六名。

「山姆和科爾比：超自然傳說」的導演和主演是兩位YouTuber山姆和科爾比，他們自2019年起在YouTube上開設個人頻道，專攻各種靈異事件，包括鬼屋探訪和外星人研究等，很快便獲得大量粉絲。

unbelievable but Cinemark just called..

not only will our movie be expanded to 350 theaters nationwide but now it'll be premiering for a FULL 7 DAYS! a week in theaters... 🤯



The Legends of the Paranormal - October 3rd-10th



Tix below 😳📽️ pic.twitter.com/eZf28aTFUw — Sam and Colby (@SamandColby) 2024年9月28日

正所謂「得年輕人者得天下」，「山姆和科爾比：超自然傳說」說明了美國票房的趨勢，這次的電影版是創作者與連鎖戲院合作的超成功案例。其實電影版與他們過往更新在YouTube的內容大同小異，只不過播放平台由手機、電視變成了大銀幕，仍然吸引眾多鐵粉購票欣賞，由於許多場次大爆滿，影院方也樂得調整成一周七日每天都有排片放映。

（取材自澎湃新聞）