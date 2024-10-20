封面故事／諾貝爾文學獎得主韓江心繫戰火 拒辦慶祝活動

南韓女作家韓江10日榮獲諾貝爾文學獎，但拒絕舉行記者會和慶祝活動，理由是俄烏戰爭和以哈衝突延燒，不適合舉行慶祝活動。圖為韓江2016年5月參加首都首爾一場記者會。(美聯社)

韓國時報報導，南韓 女作家韓江（Han Kang）10日榮獲諾貝爾 文學獎，但拒絕舉行記者會和慶祝活動，理由是俄烏戰爭和以哈衝突延燒，不適合舉行慶祝活動。韓江也勸同樣身為知名小說家的父親韓勝源不要大肆慶祝。

韓江的父親、85歲知名小說家韓勝源在全羅南道長興郡「韓勝源文學學院」（Han Seung-won Literary School）的記者會上傳達韓江的訊息。他說：「（韓江）告訴我，隨著戰火愈演愈烈，每天都有遺體被抬走，我們怎麼可以舉行慶祝活動和記者會？」

其實，韓江榮獲諾貝爾文學獎的消息傳出後，韓勝源曾建議她選擇在一間出版社舉行記者會。韓江最初同意，並說「她會試試看」，但又在一夜間改變心意。

韓江也勸韓勝源不要在文學學院舉辦慶功宴。韓勝源說：「我本打算在這為當地人舉辦一場派對，但我的女兒告訴我別這麼做。她說：『請不要在目睹這些悲劇（指俄烏戰爭和以哈衝突）時慶祝。瑞典學院授予我這個獎項不是讓我們去享受，而是讓我保持更清醒的頭腦』。我聽了之後，內心深感煩惱。」

韓國時報指出，出版韓江著作「少年來了」和「素食者」的創批出版社及出版「起風了，出發吧」和詩集的文學村出版社等多間出版社也建議韓江舉行記者會。