娛樂／英國作家尼爾蓋曼被控性侵 亞馬遜、迪士尼被波及

亞馬遜奇幻劇「好預兆」海報。（取材自IMDb）

亞馬遜 串流2019年開播的奇幻劇集「好預兆」（Good Omens，又譯「好兆頭」）改編自英國作家尼爾蓋曼（Neil Gaiman）與泰瑞普萊契（Terry Pratchett）聯合創作的同名小說，原作本身是對1976年上映的好萊塢 經典名作「天魔」（The Omen，又譯「凶兆」）的揶揄顛覆。該劇由米高梅和BBC聯合製作，演員大衛田納特（David Tennant）和麥可辛（Michael Sheen）分別飾演惡魔「克勞利」（Crowley）和天使阿齊法爾（Aziraphale），兩人要負責聯手拯救地球，阻止末日來臨。

多女出面指控MeToo

自播出以來，「好預兆」獲得觀眾的普遍認可，也因此在去年年底續訂了第三季，預計會在2025年1月正式開拍。

不過，英國媒體前陣子爆出身為該劇執行製片和編劇的尼爾蓋曼因為捲入性侵風波，導致正在蘇格蘭前期籌備的第三季忽被亞馬遜方面緊急叫停。

事情緣起於今年7月，英國新聞網「陸龜媒體」（Tortoise Media）做了一檔名為「大師：對尼爾蓋曼的指控」的播客（Podcast）節目，記錄兩位女性親述，指控蓋曼行為不端，有包括性虐待和性脅迫的行為，名叫史嘉蕾（Scarlett）的女性，表示自己曾在蓋曼家當保姆，結果被尼爾蓋曼性侵。

節目播出後，尼爾蓋曼駁斥表示是雙方你情我願的性行為，到了8月，又有兩名女性站出來，其中一名有三個孩子的離婚媽媽卡羅琳瓦爾納（Caroline Wallner）指控蓋曼以讓她免費借住為條件向她施壓，逼迫與她發生性關係，事後還讓她簽了保密協議，答應只要不說出去，會給她27.5萬美元的報酬。對此，尼爾蓋曼同樣辯解為雙方合意發生。

辯稱年輕時不善交際

另一位指控者是曾獲大英帝國勳章的作家茱莉亞霍布斯邦（Julia Hobsbawm），她是英國著名歷史學家艾瑞克霍布斯邦（Eric Hobsbawm）的女兒。茱莉亞霍布斯邦稱自己22歲那年在做圖書企畫工作時，認識了比她大三歲的蓋曼，某日被他強行推倒在沙發上，還將舌頭伸入其口中。對此，尼爾蓋曼倒是承認確有其事，但解釋說那只是自己年輕時不善與女性交際、誤判形勢，強調一旦遇到對方婉拒，他會及時停止行為。

就在媒體大篇幅報導亞馬遜叫停「好預兆」第三季製作數日之後，尼爾蓋曼願意主動退出劇組，而亞馬遜和BBC據說正在考慮這個提議，但尚未做出最終的決定。

英國作家尼爾蓋曼被多名女性指控性侵。（取材自IMDb）

事實上，「好預兆」並非唯一受到尼爾蓋曼負面影響的影視產品，迪士尼 9月也已緊急叫停電影「墳場之書」（The Graveyard Book）的製作，該片改編自尼爾蓋曼2008年出版的同名青春文學小說，由拍過「末日之戰」（World War Z，又譯「僵屍世界大戰」）的馬克福斯特（Marc Forster）擔任導演。

（取材自澎湃新聞）