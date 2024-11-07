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北卡3度票投川普 選州長卻3度鍾情民主黨

記者王明心／即時報導
北卡在總統選舉支持共和黨，但州長選舉大多數票投給民主黨人。(記者王明心／攝影)
北卡在總統選舉支持共和黨，但州長選舉大多數票投給民主黨人。(記者王明心／攝影)

選舉結束，北卡羅來納選民已連續三次選擇共和黨的候選人出任總統；共和黨在過去六次大選中，五次拿下北卡。但今年州長選舉，北卡選民則把票投給民主黨籍候選人。

2016年，北卡幫助川普入主白宮的同時，民主黨的庫伯(Roy Cooper)擊敗競選連任的共和黨麥克羅理(Pat McCrory)成為州長。

2020年，該州再次支持川普和庫伯。

今年，總統及州長選舉結果與過去兩屆相同，總統支持共和黨川普，州長則選擇了民主黨的史坦(Josh Stein)。

州級選舉中，北卡民主黨還贏得副州長、州務卿、檢察長等職位，不過在州參眾議會中，共和黨仍保持較多席位，但今年大選，在州眾議會共和黨僅比民主黨多一個席次，未能保住「絕對多數」(supermajority)。

這也意味著明年1月起，共和黨人將不再擁有推翻州長否決權的權力，而需與新州長協商來通過該黨主張的重要議案。

這次共和黨籍州長候選人羅賓森(Mark Robinson)因醜聞纏身，選前就被認為勝選機率降低。北卡州州長選舉雖然屬於開放選舉，但兩黨支持度一直不相上下，被評估為「勝負各半」，最終由民主黨的史坦勝出。

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