我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人非營利組織 被加州檢察長提告 要求解散

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲伸援

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波

中央社／華盛頓23日專電
眾院議長強生（右）近期處理臨時撥款法案的方式，據傳引起總統當選人川普（、及部分共和黨同僚不滿。（路透）
眾院議長強生（右）近期處理臨時撥款法案的方式，據傳引起總統當選人川普（、及部分共和黨同僚不滿。（路透）

美國新國會明年1月3日開議，聯邦眾院將改選議長，現任議長強生近期處理臨時撥款法案的方式，據傳引起總統當選人川普、及部分共和黨同僚不滿，連任議長之路生波。

共和黨仍是下屆眾院多數，擁有219席，民主黨有215席。在這個微弱優勢下，強生（Mike Johnson）要能連任，最多可能只有失去一票的空間。

民主黨將由其眾院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）參選議長。

政治新聞網站Politico今天報導，川普（Donald Trump）對於強生未能在20日通過的臨時撥款法案納入提高債務上限條款感到不悅。強生能否續任議長，很大程度將取決於川普，而川普現在認為強生猶豫不決、軟弱。

該法案最大爭議之一，在於川普要求納入提高債務上限的條款。為了在20日午夜的期限前，再讓臨時撥款法案延長至明年3月中，化解聯邦機構關門危機，強生最後決定先擱置放寬舉債的條款，待明年1月再處理這個議題。

該版本是強生提出的第3個版本。強生最初與兩黨協商後，先是提出厚達1500多頁的版本。川普與其團隊核心成員馬斯克（Elon Musk）批評該版本充斥浪費，部分共和黨眾議員不滿該版本加入太多政策條款。

強生的第2個版本納入放寬舉債條款，大幅刪減開支計畫，但民主黨及38名共和黨眾議員投反對票，否決該版本。Politico報導，川普團隊對這個結果相當吃驚，認為強生沒有足夠的票，卻提出該版本，讓川普看起來像傻瓜。

Politico引述川普幕僚的說法報導，強生先是與民主黨協商出一版本，這個做法讓川普始料未及。川普也對整個過程的混亂感到失望。共和黨在下屆眾院只有相當微弱的多數，強生是否有能力當議長，川普團隊不無疑問。

在眾院435席中，共和黨贏得220席。其中，蓋茨（Matt Gaetz）獲川普內定為司法部長後，疑因為了讓眾院停止調查他的性醜聞，而辭去眾議員席次，他之後也退出提名。此外，瓦爾茲（Mike Waltz）1月20日將出任國安顧問，史蒂芬尼克（Elise Stefanik）將成為聯合國大使。這些席次補選前，共和黨剩下217席。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）已率先表態反對強生續當議長。馬西說，他對強生有很多抱怨，他反對強生4月推動通過的援助烏克蘭法案、也反對強生與民主黨協商的臨時撥款法案。

國會山莊報（The Hill）報導，也有其他共和黨眾議員說，還沒決定是否支持強生，包括馬里蘭州共和黨籍眾議員哈里斯（Andy Harris）。

共和黨籍肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）上週曾說，馬斯克可以取代強生成為議長，沒有人比馬斯克更能撼動華府的現有體制，帶來改變。他並說，議長不需要是眾議員。不過，他後來改口，說他的建議是「半開玩笑」。

來自路易斯安納州的強生在2023年10月當選議長。今年春天，少數極右派共和黨眾議員因不滿強生推動援助烏克蘭法案，對他提出罷免。民主黨與共和黨溫和派聯手挺強生，否決罷免案。民主黨如今說，他們不會再支持強生續任議長。

傑佛瑞斯日前接受美媒訪問時說，強生有失去議長席位的風險，民主黨不會出手相救，因為強生原與民主黨協商好臨時撥款法案版本，卻違背協議。

國會山莊報報導，民主黨眾議員預計都會投給傑佛瑞斯。若434名眾議員都出席投票，強生需要218票才能當選，最多只能丟一票。

共和黨 川普 眾議員

上一則

曾是川普司法部長人選 眾院：蓋茨性交易17歲少女

延伸閱讀

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角
暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員
川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展

川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展
川普提名億萬富豪范博格出任副防長：讓五角大廈再度偉大

川普提名億萬富豪范博格出任副防長：讓五角大廈再度偉大

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌