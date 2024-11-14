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國會議員「轉跑道」入閣怎補缺？各州特別補選

記者顏伶如／綜合報導

總統當選人川普明年重返白宮，新政府多位首長都是現任國會參眾議員，包括副總統當選人范斯(JD Vance)、內定駐聯合國大使斯特凡尼克(Elise Stefanik)等。國會議員入閣之後，席次空缺如何遞補，參、眾兩院規則不同，各州州法也不一樣。

聯邦參議員席次出現空缺時，有45州州法規定州長任命遞補人選，直到任期屆滿。肯塔基州、北達科他州、俄勒岡州、羅德島州與威斯康辛州等5州則規定，遞補人選由特別選舉決定。

范斯2022年當選俄亥俄州共和黨聯邦參議員，接下來將在川普政府擔任副總統。川普已宣布佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)將出任國務卿。范斯、魯比歐參議員空缺將各由俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)指派暫時遞補人選。暫時遞補人選將做到2026年特別選舉為止，特別選舉產生的新任參議員則在范斯、魯比歐原本任期2028年屆滿時參加參議員的正式選舉。

川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)被認為有機會遞補魯比歐空缺，可能遞補范斯的人選包括州務卿拉羅斯(Frank LaRose)、州參議員杜朗(Matt Dolan)等。

眾議員遞補人選由特別選舉產生，但特別選舉舉行時間則各州不同。

斯特凡尼克是紐約州第21國會選區共和黨國會眾議員，她在這次選舉剛剛以得票率領先20%贏得連任。斯特凡尼克代表選區是共和黨鐵票倉，外界預期特別選舉也將產生共和黨籍人選。不過，特別選舉舉行時間是由民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)決定，過程可能耗時90天，特別選舉尚未舉行之前，席次將持續出缺，可能對共和黨在眾院些微多數的局面造成影響。

佛州國會眾議員沃茲(Michael Waltz)將出任川普白宮國家安全顧問，代表選區共和黨享有絕對優勢，一般預料德桑提斯州長將盡快舉行特別選舉決定遞補人選。

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