搖擺州未決選民動向漸清晰 民主黨可能丟參院多數

威斯康辛州已開始提前投票。(路透)

美國總統選舉進入最後階段，國會席次也動見觀瞻。「華爾街日報」報導，民主黨 在搖擺州賓州與威斯康辛州的現任參議員，競選廣告公開支持共和黨總統候選人川普 的主張，也有5州未決選民在民調 上看來將支持川普，國會有翻盤的可能。

在搖擺州尋求連任的民主黨籍賓州聯邦參議員凱西（Bob Casey），民調僅些微領先共和黨競爭對手麥考米克（Dave McCormick）。凱西近期在電視廣告中明示，在北美自由貿易協定（NAFTA）與對中國徵收關稅議題上，他與前總統川普（Donald Trump）站在同一陣線。

搖擺州威斯康辛州也出現民主黨現任聯邦參議員支持川普政策的狀況，3度尋求連任的鮑德溫（Tammy Baldwin）與對手霍夫德（Eric Hovde）民調糾纏，選前也在廣告中稱，她過去讓川普簽署她提出的「在美國製造法案」。

凱西與鮑德溫是民主黨資深參議員，民主黨與獨立派議員在參院領先共和黨2席，兩人選前廣告釋出的親川普訊息，引起各界對民主黨無法突破7個搖擺州選情膠著的關切。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，民主黨國會議員候選人選前往中間移動不是新鮮事，但本屆有候選人卻完全趨向「讓美國再次偉大（MAGA）」的川普主義。

民調業者J.L. Partners創辦人強森（James Johnson）與資深數據分析師杭特（Callum Hunter）在華爾街日報撰文指出，川普聲勢在這些州上升，兩個廣告隱含民主黨可能丟掉占多數的參院，亞利桑那、密西根、蒙大拿、內華達與俄亥俄等州也有相同現象。

未決選民在上述州約占選民總數的5%至10%，由於沒有候選人領先，未決選民足以決定當選者。強森與杭特指出，民調顯示這些關鍵選民看來投川普的機率遠高於賀錦麗（Kamala Harris）。