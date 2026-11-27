AI摘要 文章摘要整理： 黑五折扣雖吸引更多人出手，但真正划算與否仍要回到「是否需要」；文章提醒先列清單、訂價位，避免被促銷話術推著花錢。

在紐約，購物是個很實際的問題。有人選擇早買早享受，另一些人則選擇等到打折季再買。德勤今年的調查顯示，打算在黑色星期五 至網購星期一期間購物的受訪者，由去年的82%升至87%，平均預計支出卻仍是624元。半數受訪者說，他們已經感受到今年假日商品漲價。房租、菜錢一筆筆付過，因此對於一些沒那麼緊迫的需要，等到特價才購買，成了當下的實在之選。

但黑五 最大的謊言，就是把花錢說成是省錢。一件外套標著「原價200元，現售120元」，下單時最容易記住的是「省了80元」。可要是原本沒有換外套的打算，這筆帳從頭算起，其實是多花了120元。行為經濟學家塞勒(Richard Thaler)早在1985年就把兩種感受分開來談。一種來自買到的東西值多少，另一種來自覺得這筆交易有多划算。他把後者稱為「交易效用」。

黑五的陷阱就在這裡。購買外套的理由還沒想清楚，但「黑五促銷」、「限時一天」這些標籤疊加在一起，就已經讓人覺得，不買就白白丟了80元。況且連打折的標籤有些時候也是偽裝的。據州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室調查，不少零售商 會用畫掉的價格和折扣標籤，讓所謂的優惠看起來更划算。

打開購物網站之前，其實不妨試試先寫下要買的東西和願意付的價格。等真到了黑五那一天，也許能夠篩選掉不少衝動消費。而至於什麼算真正的需要，各家也有各家的答案。給父母買雙鞋，給孩子挑一本念叨了好久的書，甚至約朋友吃頓飯。看到他們的笑容之後，哪怕購物車里少一件爆款外套，又有什麼值得可惜？