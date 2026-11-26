紐約客談／華埠命案 保釋改革代價由誰承擔？
華埠命案與長者遇襲後，文章質疑曾支持保釋改革的政治人物應如何向受害者交代，並指出制度若只強調被告權利而忽略社區安全，改革責任就必須被檢討。
AI摘要
文章摘要整理：
華埠命案與長者遇襲後，文章質疑曾支持保釋改革的政治人物應如何向受害者交代，並指出制度若只強調被告權利而忽略社區安全，改革責任就必須被檢討。
劉醇逸、金兌錫、牛毓琳、李榮恩、卡范納、曼達尼、馬泰，這些華人社區並不陌生的政治人物，曾以不同方式支持保釋改革或反對收緊相關規定。如今，一名62歲華婦在自己的住所內遇害，另一名華裔長者遭襲至腦出血。面對這場悲劇，那些曾為保釋改革奔走的政治人物，又能給受害者家屬怎樣的交代？
最令人痛心的，是這場悲劇是否原本有機會避免。被告近三個月來屢涉刑案，卻在命案發生前一周內兩度無保釋金獲釋。就在悲劇發生的前一天，檢方據報曾要求設定保釋金，法官仍批准其獲釋。
保釋改革的初衷是避免窮人因無力繳納保釋金而失去自由。但那些同樣貧窮、無力搬離治安欠佳社區的普通百姓，難道就不值得制度的保護？當司法改革反覆強調被告的權利時，那些遵紀守法、辛勤工作、安分度日的民眾，其生命、財產與尊嚴又被置於何處？
對政治人物而言，司法改革或許是一套理念、幾項數據、一場關於社會公平的辯論；但對受害者家屬而言，失去的卻是永遠無法挽回的親人。再動聽的政治口號，也無法彌補一條生命的逝去。
面對記者追問獲釋是否妥當，曼達尼僅表示稍後回覆。然而，死者已等不到這個答案。究竟是法律的缺陷、司法裁量的失當，還是監督機制的失效，社區有權要求一個清楚的交代。
刑事責任固然應由法院判定，但政策責任也不應成為無人承擔的責任。改革的初衷再高尚，也不能成為拒絕檢討制度缺陷的理由。倘若政治人物只願分享改革的成果，卻不願面對制度可能造成的傷害，又何談問責？
真正的司法公平，不應以犧牲另一群弱勢者的安全為代價。
文章主要質疑保釋改革是否過度偏向被告權利，卻忽略了社區居民，尤其是弱勢長者的生命安全。作者認為，若制度讓屢涉刑案者仍能輕易獲釋，改革的代價可能由無辜受害者承擔。 因為被告在命案前近3個月內多次涉及刑案，且在案發前1周內還曾2度無保釋金獲釋。更關鍵的是，據報檢方前1天已要求設保釋金，法官仍准其釋放，讓外界質疑裁量是否失當。 文章要求這些政治人物不能只分享改革理念與成果，也要正面承擔制度可能帶來的傷害，向受害者家屬說明政策責任。作者強調，真正的司法公平不能以另一群弱勢者的安全作為代價。
精華 FAQ
文章主要質疑保釋改革是否過度偏向被告權利，卻忽略了社區居民，尤其是弱勢長者的生命安全。作者認為，若制度讓屢涉刑案者仍能輕易獲釋，改革的代價可能由無辜受害者承擔。
因為被告在命案前近3個月內多次涉及刑案，且在案發前1周內還曾2度無保釋金獲釋。更關鍵的是，據報檢方前1天已要求設保釋金，法官仍准其釋放，讓外界質疑裁量是否失當。
文章要求這些政治人物不能只分享改革理念與成果，也要正面承擔制度可能帶來的傷害，向受害者家屬說明政策責任。作者強調，真正的司法公平不能以另一群弱勢者的安全作為代價。
上一則
從法拉盛移民家庭走出的醫生領袖百康仁德CEO朴俊醫生榮獲社區健康貢獻獎
下一則