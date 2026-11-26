AI摘要 文章摘要整理： 華埠命案與長者遇襲後，文章質疑曾支持保釋改革的政治人物應如何向受害者交代，並指出制度若只強調被告權利而忽略社區安全，改革責任就必須被檢討。

劉醇逸 、金兌錫、牛毓琳、李榮恩、卡范納、曼達尼 、馬泰，這些華人社區並不陌生的政治人物，曾以不同方式支持保釋改革或反對收緊相關規定。如今，一名62歲華婦在自己的住所內遇害，另一名華裔長者遭襲至腦出血。面對這場悲劇，那些曾為保釋改革奔走的政治人物，又能給受害者家屬怎樣的交代？

最令人痛心的，是這場悲劇是否原本有機會避免。被告近三個月來屢涉刑案，卻在命案發生前一周內兩度無保釋金獲釋。就在悲劇發生的前一天，檢方據報曾要求設定保釋金，法官仍批准其獲釋。

保釋改革的初衷是避免窮人因無力繳納保釋金而失去自由。但那些同樣貧窮、無力搬離治安欠佳社區的普通百姓，難道就不值得制度的保護？當司法改革反覆強調被告的權利時，那些遵紀守法、辛勤工作、安分度日的民眾，其生命、財產與尊嚴又被置於何處？

對政治人物而言，司法改革或許是一套理念、幾項數據、一場關於社會公平的辯論；但對受害者家屬而言，失去的卻是永遠無法挽回的親人。再動聽的政治口號，也無法彌補一條生命的逝去。

面對記者追問獲釋是否妥當，曼達尼僅表示稍後回覆。然而，死者已等不到這個答案。究竟是法律的缺陷、司法裁量的失當，還是監督機制的失效，社區有權要求一個清楚的交代。

刑事責任固然應由法院判定，但政策責任也不應成為無人承擔的責任。改革的初衷再高尚，也不能成為拒絕檢討制度缺陷的理由。倘若政治人物只願分享改革的成果，卻不願面對制度可能造成的傷害，又何談問責？

真正的司法公平，不應以犧牲另一群弱勢者的安全為代價。