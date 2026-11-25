AI摘要 文章摘要整理： 本文指出紐約租賃糾紛不應被簡化為房東與租客對立，關鍵在於司法程序漫長、救濟成本高，必須重新檢視制度效率與公平。

在當下的紐約，房東與租客 之間的矛盾，往往被簡化為兩種截然相反的敘事：一方是仗著法律保護、拖欠租金 甚至拒絕搬離的「租霸」；另一方則是漠視居住環境、任意漲租、試圖驅逐租客的「惡房東」。然而，如果一宗租賃糾紛延續數年，當事人反覆進出法庭，耗費大量金錢與精力，問題恐怕早已超出個人道德的範疇。

法拉盛 近日再度引起關注的一宗租賃糾紛，即使雙方的租賃關係早已結束，法律爭議仍未平息。對當事人而言，訴訟不僅意味著經濟負擔，更是一種持續侵蝕正常生活的精神消耗。法律原本是解決矛盾的途徑，但當程序漫長、救濟成本高昂，訴訟本身也可能成為新的矛盾來源。

紐約重視租客權益，有其現實背景。在住房成本高昂的城市，缺乏法律保障的租客容易陷入居住困境。然而，房東也並非都是資本雄厚的地產商。不少華人小房東依靠多年積蓄購置房產，以租金支付貸款、地稅及維修費用。一旦租金長期無法收回，他們同樣可能面臨財務危機。

住房政策不應將房東與租客預設為剝削者與被剝削者。保障租客免於不當驅逐，與保障房東依法收取租金、合理處置財產，並不必然相互矛盾。真正的問題在於，當任何一方試圖利用制度漏洞獲取不當利益時，現行司法機制能否及時提供有效救濟？

如果一個守法房東必須耗費數年才能維護自身權益，一個租客也必須反覆投訴才能獲得基本的居住保障，那麼，即使法律條文再完善，其實際效果也值得重新審視。司法效率不僅是行政問題，更關乎公平本身。

畢竟，紐約住房危機的代價，不應由房東與租客在彼此對立中承擔。